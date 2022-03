Ryster på hovedet af AGF: - Det er en katastrofe

På papiret kunne AGF ikke have drømt en nemmere start på foråret, end tilfældet har været.

Aarhusianerne har mødt nummer sidst, næstsidst og tredjesidst i tabellen, men de tre kampe har blot kastet tre point af sig, og holdet har indkasseret otte mål. Mandag led AGF et nederlag på 2-3 på hjemmebane til FC Nordsjælland.

Opgøret bar præg af store personlige fejl fra AGF og ikke mindst den rutinerede målmand Jesper Hansen, og det ligner et endegyldigt farvel til top seks for David Nielsens mandskab.

David Nielsens tropper har skuffet fælt i forårets første kampe. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

TV3 Sport-ekspert Kenneth Emil Petersen er alt andet end imponeret over AGF.

- Det er en katastrofe for AGF. Inden forårssæsonen talte vi om, at det ikke var udelukket, AGF kunne komme med i top seks på grund af kampprogrammet, men det har bare ikke været godt nok, og de slider i dén grad med det. I første halvleg i dag (mandag, red.) er de elendige, siger Kenneth Emil Petersen.

Hvis AGF skal i top seks, kræver det, at holdet vinder de kommende kampe mod Brøndby IF og Viborg FF, og at Randers FC samtidig taber til både Silkeborg IF og SønderjyskE.

Cheftræner David Nielsen lagde heller ikke skjul på, at drømmen om top seks er død, da Ekstra Bladet talte med ham efter kampen.