Sælger til Kina: Det får AGF

Der bliver skiftet voldsomt ud på AGF's midtbane til den kommende Superliga-sæson.

Mandag blev det officielt, at Jens Stage skifter til FC København, og i ly af den kæmpetransfer har aarhusianerne også vinket farvel til endnu en midtbanekriger.

Adama Guira er nemlig blevet solgt til kinesiske Guangzhou R&F. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får AGF 100.000 euro for 31-årige Adama Guira, hvilket svarer til cirka 750.000 kr.

Det bliver dog ikke Guangzhou R&F, der får glæde af Guiras egenskaber som sådan, da den afrikanske midtbanespiller i realiteten skal spille for satellitklubben R&F Hong Kong, der ganske vist har hjemme i den kinesiske by Guangzhou, men som spiller sine kampe i Hong Kongs fodboldliga.

Adama Guira kom til AGF fra franske Lens for to år siden. Han har i perioder spillet fast, men har haft svært ved at holde sin plads i startopstillingen gennem lang tid ad gangen.

Mere succesfuldt var Guiras ophold i SønderjyskE, hvor han var med til at sikre Superliga-sølv.

AGF har bl.a. hentet Nicolai Poulsen ind fra Randers til at dække midtbanepositionen til den kommende sæson.

