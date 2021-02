Sætter fan på plads: 'Come on, mand'

0-0 ude mod oprykkerne fra Vejle, og samtidig sejre til Brøndby, FCK, Randers og SønderjyskE var ikke lige den ønskede start på foråret for AGF.

Det fik AGF-fan, Frej Elbæk, til at se lidt dystert på foråret på Twitter, men så fik han svar fra uventet side.

Klubbens polske stjernemålmand følte sig således tvunget til tasterne.

- Come on, mand. Du er så pessimistisk. Der er dybest set 11 point mellem nummer syv og førstepladsen. Det er ikke tid til at dømme - vent 20 kampe mere, skriver Grabara i et svar, der allerede er liket næsten 400 gange.

Elbæks analyse lød noget selvironisk på, at drømmen om top-6 lever endnu.

- Brøndby stikker af. FCK kommer stormende og AGFs nederlag gør ekstra ondt da både Randers og Sønderjyske ser ud til at være bedre end os. Men drømmen om top 6 er i live endnu, skrev han.

En anden bruger gjorde ham opmærksom på, at det altså ikke blev til nederlag, men dog 0-0 mod Vejle.

- Vi kommer til at tabe en del kampe, så vinder AaB de næste to, kan de være på siden af os, skrev Elbæk, der forventer nederlag mod FCK, FCM, Brøndby, SønderjyskE og Randers og også sagtens kan se pointtab søndag mod Lyngby.

Han glæder sig dog over svar fra Grabara og slår fast, at han aldrig har været så starstruck i sit liv, og han håber da også, at han tager fejl.

- Jeg nedtoner forventningerne. Ønsker intet mere end, at se dig og holdet have succes, og måske har jeg været så skuffet så mange gange, at jeg hellere vil fokusere på top-seks, skriver han som et direkte svar til klubbens målmand.

Før sidste sæsons bronzemedaljer lå seneste AGF-medalje tilbage i 1997, mens seneste mesterskab ligger helt tilbage i 1986. De seneste 15 år har desuden budt på tre nedrykninger, der dog alle har budt på oprykninger umiddelbart efter.

Denne vinter har AGF oprustet med Mathias Jørgensen fra New York Red Bulls, Bubacarr Sanneh fra Anderlecht og Daniel Arzani fra Manchester City, så med FCK i knæ og FCM bremset af efterårets tur i Europa, så var optimismen stor i Aarhus - i hvert fald indtil 0-0 i premieren mod Vejle.

