Saver sit hold: - Mange problemer

Bevares, Ekstra Bladet skånede ikke AGF's offensive kræfter efter skuffelsen mod Silkeborg søndag, men denne avis' kritik af AGF'erne var intet imod Uwe Röslers analyse af opgøret.

- Det her var ikke nogen god kamp. Vi havde mange problemer, men det værste var, at vi ikke formåede at holde på bolden og sætte noget sammen offensivt. Det er stort potentiale til at blive bedre, lød det fra den tyske cheftræner, der fortsatte.

- Det var ikke en kamp for feinschmeckere, men Silkeborg viste mest. De var bedst, og Jesper Hansen forhindrede vel reelt et nederlag, hvis man kigger overordnet på kampen. Men alligevel er jeg ærgerlig, fordi scoringen faldt så sent.

En fattet men klar Uwe Rösler gik gnaven hjem fra Aarhus Stadion søndag aften. Ikke kun på grund af den sene dukkert mod Silkeborg. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Skuffende indsats

Defensivt stod AGF egentlig fint, men Uwe Rösler har lagt stor vægt på at blive bedre på den sidste tredjedel af banen.

I Aalborg ødelagde blæsehornet Otto spillet, mens det mod Silkeborg var en skuffende indsats.

- Det er mit ansvar. Jeg vil ikke nævne navne, men nogle af vores tekniske folk var slet ikke på niveau, og vi fik intet sat sammen offensivt. Vi ramte ikke hinanden og blev sjældent farlige, sagde Uwe Rösler.

Selv om den tyske cheftræner altså næppe tager hjem i særlig godt humør, så er der lys for enden af tunnellen.

Hjemvendte Mikkel Duelund fik sin debut for AGF, og han kan være nøglen til at forløse De Hviie i foråret.

- Ja, når han kommer ind i vores spilmønstre. Han kom sent ind og var kun med i én testkamp, så vi skal vænne os til hinanden og skabe relationer. Men det er klart, når du kigger på hans cv og de egenskaber, han har, så kan det være ham, der er det, vi har manglet.

Mikkel Duelund faldt ikke på halen over sin egen indsats, men han kan blive nøglen til at få gang i AGF's tandløse offensiv. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Debutnerver

Så langt ville 'den hjemvendte søn, der aldrig fik spilletid på førsteholdet' dog ikke gå.

Mikkel Duelund fokuserede mest på, at han endelig fik debut for AGF.

- Nu er det krydset af, og der var lidt nerver på, fordi jeg har et specielt forhold til AGF. Nervøsitet er ikke det rigtige ord, men jeg havde sommerfugle i maven og forsøgte at nyde momentet, da fansene bød mig velkommen.

- Men det var en svær kamp at komme ind i. Jeg røg lidt frem og tilbage, men fik vist i glimt, at jeg kan bidrage med noget godt. Lige nu er jeg mest bare pisse træt af, at vi smed et point i de døende minutter, når alle point er så vigtige midt i rækken.