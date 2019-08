Sender stikpille efter Brøndby-show

AGF skabte et regulært Superliga-chok søndag aften, da Aarhus-klubben på udebane besejrede Brøndby med 3-0.

Jakob Ankersen var en af de toneangivende spillere hos gæsterne, og han var ikke sen til at sende en spydig bemærkning af sted, da triumfen var i hus.

- Jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Men der var en journalist, der påpegede, at jeg har været dårlig i starten af sæsonen. Jeg håber, han kiggede med her til aften, siger Ankersen til TV3+.

Han scorede selv et flot mål, hvor han rundede Brøndby-keeper Marvin Schwäbe og satte bolden i et tomt mål til 2-0.

Nu kan han så slappe af og nyde succesen for en stund.

- Jeg tror, det bliver en rigtig sjov tur hjem med bussen, lyder det.

David Nielsen var meget tilfreds med sit holds præstation søndag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Samme glæde udstrålede AGF's cheftræner, David Nielsen, selvom han påpegede, at det kunne have været endnu vildere for det undertippede udehold.

- Jeg er faktisk ærgerlig over, vi ikke fik scoret flere mål, selvom 3-0 mod Brøndby selvfølgelig også er pænt, sagde Nielsen til 3+ efter kampen.

Foruden deres tre scoringer havde århusianerne også to forsøg på stolperne.

David Nielsen var også lettet efter kampen, der var tiltrængt efter en sløj sæsonstart for AGF.

- Jeg er glad for, at vi kommer igen og vinder sådan en dag. Det vigtigste man kan gøre i helvede, er at blive ved med at gå.

Med sejren bringer AGF sig på otte point efter syv kampe, hvilket sender dem et enkelt point fra top seks.

Brøndby formår derfor ikke at holde snor i FC Midtjylland og FCK, der ligger henholdsvis nummer et og to i ligaen.

