Skærer igennem: Angriber bliver i AGF

- Kurmi bliver her!

Sportschef Stig Inge Bjørnebye lukker ned for transfersagaen omkring Dawid Kurminowski.

Selv om polske klubber sværmer, så afviser De Hvi’e at sende ham videre nu.

Kurminowski er udset til at være et alternativ til Sigurd Haugen, og det kommer ikke på tale at slippe ham.

- Vi har brug for fire angribere, når vi spiller, som vi gør, siger Bjørnebye, der så lejesvenden Jelle Duin få debut i front mod FC Midtjylland.

Kurminowski skal blive i AGF. Foto: Ernst van Norde

For unge Frederik Ihler betyder beslutningen om Kurminowski, at han sendes ud på leje.

AGF kigger fortsat på en afløser for Albert Grønbæk, fordi klubben mangler lidt bredde efter kæmpesalget.

Mads Emil Madsen havde mod FC Midtjylland atter en svær kamp, hvor han ikke fik lov til at styre spillet. Og målscoreren Mikael Anderson er ved at ryste en skade af sig.

Derfor kigger klubben på både Arbnor Mucolli og Justin Lonwijk blandt mulige alternativer.

AGF lurer på Vejles Arbnor Mucolli. Foto: Jens Dresling

- Vi skal bare ikke smide pengene afsted. Vi skal gøre tingene klogt, og finder vi den rigtige spiller, så er vi klar til at handle, fastslår Stig Inge Bjørnebye.

AGF ønsker at forlænge aftalen med den unge reservekeeper Daniel Gadegaard og sende hamud på leje. Klubben forventer at tilknytte en anden målmand for at gøre det muligt.

