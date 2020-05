Skidt nyt for AGF-fans

AGF har muligvis Mustapha Bundu på lånt tid.

Den 23-årige offensivspiller har taget store skridt i denne sæson, hvor han er den næstmest scorende spiller i AGF og den flittigste oplægger. Bundu har en stor aktie i, at århusianerne styrer mod den bedste sæson i umindelige tider.

Når sæsonen er forbi, vil der dog stadig være et massivt fokus på Mustapha Bundu. Her åbner transfervinduet, og AGF kan uden tvivl se frem til at modtage henvendelser fra klubber, der gerne vil købe offensivprofilen.

AGF vil samtidig gerne forlænge med Bundu, og i januar afslørede sportschef Peter Christiansen over for tipsbladet.dk, at man havde tilbudt ham en ny kontrakt.

Mærker interessen

Siden har man ikke hørt mere om den sag, og ifølge spillerens agent John Sivebæk ligger det ikke i kortene, at AGF-profilen forlænger den aftale, der udløber i sommeren 2021.

- Nu skal man jo aldrig sige aldrig, og jeg vil ikke udelukke det. Men jeg kan jo føle og mærke den interesse, der er for ham, så det bliver svært (med en forlængelse, red.).

- Også fordi AGF vel også har en interesse i at tjene nogle penge på ham. Måske specielt i denne tid, siger John Sivebæk til MTAC og fortsætter:

- Jeg håber, man kan finde en løsning, hvor alle bliver tilfredse. Jeg ved jo godt, at det ikke altid er sjovt som fan at se en af de bedste spillere forsvinde.

Ikke under 25 mio.

- Men det er nu engang vilkårene i dansk fodbold, at de bedste de forsvinder til næste skridt i deres karriere.

- Og det er jo til udlandet, større klubber i udlandet, hvor de kan udvikle sig endnu mere end i Danmark.

John Sivebæk spår, at AGF ikke sælger Mustapha Bundu for under 25 millioner kroner, hvis klubben vælger at skyde offensivspilleren af i det kommende transfervindue.

Mustapha Bundu har spillet 96 Superliga-kampe for AGF og scoret 17 mål.

