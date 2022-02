Skifter væk fra AGF: Patrick Olsen solgt til polsk klub

Midtbanespilleren Patrick Olsen kommer ud på et nyt udlandseventyr.

Tirsdag er han blevet solgt fra AGF til den polske klub Slask Wroclaw. Det meddeler AGF på sin hjemmeside.

Halvandet år efter skiftet fra AaB er Olsen kommet i overskud og er offer for hård konkurrence i det aarhusianske. Derfor har Olsen opsøgt mere spilletid.

Det siger AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

- Med en styrket konkurrence i truppen har Patrick fået lidt længere til regulær spilletid. Og han er på et tidspunkt i sin karriere, hvor han søger mere spilletid, hvilket er helt forståeligt. Så efter en god dialog med spilleren selv og med interesse fra flere klubber er der nu opstået en god mulighed, som vi har valgt at slå til på.

- Det er en god løsning for både Patrick og for os som klub, og nu kan Patrick komme godt videre i karrieren på en god måde, siger nordmanden.

Skiftet effektueres omgående. AGF ønsker ikke at oplyse de økonomiske detaljer for handlen, men ifølge B.T. får AGF 1,3 millioner kroner for den tidligere ungdomslandsholdsspiller.

Det er væsentligt mindre end de knap otte millioner kroner, som avisen meddeler, at AGF betalte for Olsen i sommeren 2020, da han blev købt fri af AaB efter en vellykket sæson.

Tidligere i karrieren har han også spillet superligakampe for Brøndby og FC Helsingør. I alt står han noteret for 106 kampe og ti mål i landets bedste række.

27-årige Olsen er også en berejst herre i fodboldens verden.

For snart ti år siden blev han solgt fra Brøndby til italienske Inter. Siden har han også været forbi norske Strømsgodset, franske Lens og schweiziske Grasshoppers.

Fremover skal han så tørne ud for Slask Wroclaw, der ligger nummer 12 ud af 18 hold i den bedste polske række.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle afsnit af 'Agenterne' er ude nu. Hør blandt andet om Karsten Aabrinks morgen i 2002, da han blev ringet op af Stig Tøfting, der var røget en tur i detentionen.