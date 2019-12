Skuffede AGF-fans: - Derfor vendte jeg aldrig hjem

109 kampe blev det til for Leon Andreasen i den hvide AGF-trøje.

I en ideel verden var det blevet til endnu flere, afslører AGF-legenden søndag i et stort interview med bold.dk.

Andreasen nåede 20 landskampe for Danmark med tre scoringer til følge. Her ses han mod Malta i 2013. Foto: Lars Poulsen

Men sådan skulle det ikke gå for Leon Andreasen, der allerede som 20-årig opnåede anførerstatus hos De Hviie.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne have sluttet karrieren i AGF ligesom Martin Jørgensen. Det var min store drøm, men det kunne ikke lade sig gøre. Det var simpelthen ikke muligt. Jeg havde problemer med min fod og trængte generelt til en pause, da min kontrakt med Hannover udløb, og så begyndte jeg at bruge mere og mere tid på mit tøjfirma, siger Leon Andreasen til bold.dk og fortsætter.

- I sidste ende var jeg heller ikke klar til at flytte fra Hannover, hvor min søn og min ekskone bor. Mange ting gjorde, at det bare ikke passede. Desværre.

Leon Andreasen kom til AGF som ungdomsspiller i 1999, og i 2001 skrev han kontrakt med klubben.

I 2005 hentede Werder Bremen den østjyske fighter, og siden tilbragte Andreasen resten af karrieren i Tyskland med undtagelse af en kort afstikker til Fulham.

Leon Andreasen sluttede sin karriere i tyske Hannover 96. Foto: Philipp Guelland/Ritzau Scanpix

Men selv om Leon Andreasen altså fik en flot udlandskarriere, så savnede han tiden i Aarhus.

- I AGF tog vi altid på Mackies og fik en pizza eller noget andet at spise efter hver kamp. Uanset om vi havde tabt eller vundet. Det savnede jeg virkelig i udlandet. Der var slet ikke det samme sammenhold, som vi havde dengang i AGF. Det var meget mere hver for sig, og hvis man samledes, var det i mindre grupper, siger Leon Andreasen til bold.dk.

36-årige Leon Andreasen bor og arbejder stadig i Hannover, hvor danskeren står i spidsen for sit tøjfirma Kleinigkeit.

