Slagen David: - Der mangler kvalitet

Kæmpe AGF-nedtur

Indsatsen var David Nielsen tilfreds med, men det var så også noget af det eneste, som AGF-træneren kunne sætte hak ud for i Farum.

- Vi skal spille på et andet niveau end det her, hvis vi skal lave det ballade, vi gerne vil lave i det mesterskabsspil.

- Det ikke, fordi kampen var helt håbløs, men vi er vant til at se et hold på et andet niveau end i dag. Længere er den ikke, sagde David Nielsen efter sæsonens andet udebanenederlag i denne sæson.

Begge er faldet i Farum og begge efter store AGF-fejl, der har sat FC Nordsjælland i gang.

- Det er ikke gunstigt for os at komme bagud mod dem, men vi skal alligevel formå at få mere ud af kampen, end vi får i dag.

- Vi har fint med afslutninger og masser af hjørnespark. Vi har nok til at få lavet det mål, vi skal lave, men der mangler kvalitet, sagde David Nielsen.

En svær kamp for David Nielsen og de aarhusianske drenge. Foto: Lars Poulsen

AGF-direktør Jacob Nielsen ser heller ikke tilfreds ud. Foto: Lars Poulsen

Han har mange gange i denne sæson har haft grund til at rose sit hold. Denne var ikke en af dem.

- Drengene ved godt, at jeg ikke er tilfreds. Det handler både om kvalitet og mentalitet. Det skal vi finde frem, lød det fra AGF-træneren efter endnu en for ham og aarhusianerne trist aften i Farum.

