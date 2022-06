Tavsheden omkring trænerjagten er til at skære igennem i Smilet By. En af kandidaterne blev spottet onsdag ved Aarhus Stadion, men han får hård konkurrence om trænerjobbet fra en tysk kandidat

En svensk træner har gennem et stykke tid summet som en mulig ny cheftræner i AGF.

Og nu står det klart, at den tidligere svenske U21-landstræner er med i opløbet og hører med i favoritfeltet til at overtage det varme trænersæde i Smilets By efter David Nielsen.

Kilder fra fanmiljøet omkring AGF spottede kandidaten omkring Aarhus Stadion midt på eftermiddagen onsdag i selskab med en ansat i AGF.