Smitteudbrud i AGF

Coronavirus har fået godt tag i AGF.

Fire spillere i førsteholdstruppen er således smittet, skriver klubben på sin hjemmeside.

De smittede spillere er Mathias Jørgensen, Søren Tengstedt, Daniel Gadegaard og Patrick Olsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Patrick Olsen er blandt de smittede AGF'ere. Foto: Lars Poulsen

- Vi har ikke konstateret smitte hos andre spillere. De pågældende spillere er isoleret - og da de jo har ferie i øjeblikket, så er de også i sagens natur isoleret fra resten af truppen, fortæller klublæge Jacob Astrup til AGF's hjemmeside.



- De er ude af deres karantæne inden nytår, og derfor regner vi med, at de alle er klar til at indgå i opstarten, når spillerne mødes igen i det nye år. Her testes hele truppen i øvrigt grundigt og flere gange efter Divisionsforeningens vejledninger, så vi er sikre på, at alle er negative og klar til at indgå i opstarten, siger Jacob Astrup.

Superligaen holder pause frem til februar, så det får ikke indflydelse på AGF's kampprogram.

AGF starter dog træning 6. januar, hvor de smittede spillere altså forventes at være klar igen. David Nielsens tropper tager hul på sæsonen med en udekamp i Vejle 2. februar.

