Solgte AGF-medaljer for 40.000 - nu står han frem

40.000 gode danske kroner. Det er tre AGF-medaljer fra 1990'erne åbenbart værd.

Det er i hvert fald den pris, de gik for på en auktion på den lukkede Facebook-gruppe 'AGF Ting - Køb/salg/bytte'.

De tre medaljer er to fra Superligaen - en sølvmedalje fra 1995/96 og en bronzemedalje fra sæsonen efter - samt guldmedaljen fra den vundne pokalfinale i 1996.

Sælgeren valgte at være anonym, men efter at medaljerne er blevet solgt til en AGF-fan, der i dag bor i Kina, har han til AGF-fansitet Kom Så De Hviiie!valgt at stå frem.

Det drejer sig om midtbanespilleren Johnny Vilstrup, der understreger, at han ikke gjorde det, fordi han har noget imod AGF. Tværtimod.

- Jeg gør det ikke for at genere nogen, og det er ikke fordi, at jeg har noget imod AGF på nogen måde. Jeg elsker den klub, og jeg elskede at være der. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis der er nogen, der opfatter det som manglende respekt over for AGF, men det har ikke noget med det at gøre.

- Jeg synes bare det ville være ærgerligt, hvis de forsvandt en dag. De kommer ikke til at gå i arv og risikerer at forsvinde en dag, siger Johnny Vilstrup til KSDH.dk.

Vilstrup har ud over medaljerne valgt også at medsende en AGF-trøje, han bar i kampen mod Olimpija Ljubljana i Pokalvindernes Europa Cup i 1996.

Johnny Vilstrup kom til AGF i starten af 1996 og spillede der, til han måtte indstille karrieren i sommeren 1997 på grund af en knæskede.

Vilstrup blev dansk mester med Lyngby i 1992 og tog i 1995 til engelske Luton, inden han vendte næsen mod Aarhus.

