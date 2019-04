Spionsagen lukket: AGF undgår efterspil

Når AGF-direktør Jacob Nielsen skal se tilbage på 2019, vil det være en af de aarhushistorier, som han helst havde været foruden.

For når en fodboldklub på sin egen hjemmeside må beklage, ved man godt, at den har været gal.

Nu bruger AGF i bedste politikersprog beklage og ikke undskylde, men den aarhusianske klubs meddelelse kan dårligt opfattes som andet end en stor undskyldning til AaB.

Det var prisen for, at nordjyderne nu har valgt at lukke den såkaldte spionsag.

En helt anden tone

Ekstra Bladet kunne sent søndag afsløre, at aarhusianerne havde haft adgang til AaB’s optegnelser over dødbolde via programmet Sideline.

Det erkender AGF nu og skriver, at det skyldtes ’en administrativ fejl’.

’AGF har i dialogen med Sideline konstateret, at der er blevet begået en administrativ fejl, der har betydet, at AGF utilsigtet har fået adgang til AaB’s data i Sideline via AGF’s brugerlogin og password. De ting er nu blevet rettet’, skriver AGF, der har trukket alle angreb tilbage mod AaB’s assistenttræner Allan K. Jepsen, der har en fortid i AGF og ved en fejl fortsat havde adgang til AGF’s Sideline-konto.

AaB jubler efter en scoring mod AGF. Den faldt paradoksalt nok efter en dødbold. Foto: Claus Bonnerup

AGF-direktør Jacob Nielsen var ellers i offensiven efter mandagens Superliga-kamp mod Vejle

– Det er vores konto … Hvordan kan AaB se, hvad der foregår på vores konto? Hvordan kan AaB bruge vores konto, lød det blandt andet fra direktøren, men tirsdag eftermiddag var tonen en helt anden i meddelelsen på hjemmesiden:

’Allan K. Jepsen har slet ikke benyttet sig af adgangen på noget tidspunkt og heller ikke været vidende om, at han havde en sådan. AGF beklager, at klubben ikke har gjort AaB opmærksom på det hul, der ved en administrativ fejl er opstået til AaB’s data via AGF’s brugerlogin og password’.

Belejlig lukning

AaB har set på sagen med stor alvor og drøftet den med sine advokater. Nu har klubben fået den ønskede undskyldning, og sagen er dermed lukket.

Det er meget belejligt. Særligt for AGF.

Direktør Jacob Nielsen sagde mandag, at klubben kun havde været inde i systemet én gang. Det fremgår dog ikke af beklagelsen.

Havde AGF haft belæg for at fastholde én adgang, er det rimeligt at antage, at det havde været udtrykkeligt pointeret i skrivelsen. Det er ikke tilfældet. Der står kun, at klubben har haft adgang.

AGF-direktør Jacob Nielsen gik mandag til angreb på AaB. Dagen efter var tonen anderledes mild. Foto: Gregers Tycho

I beklagelsen fastholder AGF, at de ikke har gjort brug af den data, som de havde adgang til i forbindelse med Superliga-kampen mellem de to klubber 17. marts.

AaB tog dog ingen chancer i den pågældende kamp. De ændrede sine dødbolde kort før kampstart, da de blev bekendte med, at en træner hos De Hvide havde koketteret med, at aarhusianerne ’havde adgang til alle AaB’s dødbolde.’

