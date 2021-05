Sportschef afslører: Han var mit værste køb

Gennem fire år var Peter 'PC' Christiansen sportschef i AGF, og i den periode skiftede han næsten hele truppen ud.

Det endte som bekendt med pæn succes, der kulminerede med bronzemedaljerne i fjor.

Men undervejs var der også svipsere.

I TV3 Sport-programmet Offside forleden blev 'PC' spurgt, hvilke indkøb han er mest og mindst stolt af. Svaret på den sidste del af spørgsmålet kom prompte.

- Det, jeg er mindst stolt af, er i hvert fald Ryan Mmaee, fordi han passede overhovedet ikke ind i AGF - der, hvor vi var, og det, vi gerne ville, sagde Peter Christiansen.

'Et helt galt match'

- Satte sig selv over holdet, opførte sig mærkeligt, lyttede ikke til træneren, gad ikke træne, ville ikke træne med U19. Kørte rundt i byen og kørte over for det ene og det andet lys. Det var bare et helt galt match. Fuldstændig.

AGF lejede angriberen Mmaee i Standard Liegé i sommeren 2018. Han fik kun en enkelt sæson, ni Superliga-kampe og scorede ingen mål (bortset fra tre i pokalturneringen).

Han spiller i dag i cypriotiske AEL Limassol med pæn succes: 14 mål i 30 ligakampe i denne sæson.