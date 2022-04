Stjernen droppet: Min beslutning - ikke Davids

Sportschef Stig Inge Bjørnebye slog fast, at det var ham, der havde dikteret, at Jon Thorsteinsson ikke skulle spille mod Vejle

Syv mand var ude for hårdtprøvede AGF med karantæner og skader mod Vejle.

Alligevel havde klubben truffet en beslutning om at se bort fra Jon Dagur Thorsteinsson, der ikke vil forlænge den aftale med AGF, der udløber til sommer.

- Vi har givet Jon et meget flot tilbud om kontraktforlængelse, men det har han afvist, og derfor havde vi fokus på at give de unge chancen og udvikle klubben, forklarede sportschef Stig Inge Bjørnebye efter nullerten mod Vejle.

Sportschef Stig Inge Bjørnebye fortæller, at det var ham, der droppede Jon Thorsteinsson til kampen mod Vejle. Foto: Ernst van Norde

- Det lignede, at David Nielsen godt kunne have brugt Thorsteinsson netop i dag, hvor trupbredden var udfordret. Var David Nielsen inde over beslutningen om at droppe Thorsteinsson?

- Det er en klubbeslutning, og dermed en beslutning jeg har truffet. Sportsligt ville David gerne have haft Jon med, men det er en politisk beslutning, som jeg har truffet for at udvikle klubben. Jeg vurderede, at med Jons kontraktsituation, så ville han have stået i vejen for vores unge folk mod Vejle.

- Men I starter jo med Oliver Lund på kanten …?

- Ja, men Adam Daghim kom ind og fik debut.

- Det lyder til, at Jon Thorsteinsson har spillet sin sidste kamp i AGF, medmindre han skriver under på en ny kontrakt?

- Det håber jeg ikke. Vi vil rigtig gerne Jon. Derfor har vi givet ham et rigtig flot tilbud. Han er i sin gode ret til at ville videre, sådan er fodbold. Men så må jeg kigge på klubbens fremtid, lød det fra AGF's norske sportschef.

Skilles David Nielsen og AGF til sommer? Så kommer der jordskælv i Aarhus!

Stig Inge Bjørnebye slog altså fast med syvtommersøm, at det var hans beslutning, og ikke cheftrænerens, at droppe Jon Dagur Thorsteinsson til kampen mod Vejle.

David Nielsen kunne godt have brugt sin islandske kantspiller mod Vejle. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Om det er sportschefen, der sætter holdet i AGF, havde David Nielsen ikke den store lyst til at svare på søndag eftermiddag.

- Hvis I har talt med Stig om det, så har jeg ikke flere kommentarer.

- Men har du slet ikke været inde over den beslutning om din startellever?

- Det er en beslutning, der er truffet af AGF for at passe på vores fodboldklub. Jeg er ikke bange for at passe på AGF. Jeg har også siddet med ved bordet, da den beslutning blev truffet.

