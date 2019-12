Stjernens store transfer-løfte

HERNING (Ekstra Bladet): AGF står over for et kæmpedilemma frem mod vinterens transfervindue. Pivhurtige Mustapha Bundu har været brandvarm i efteråret, og da AGF lukkede efteråret med 3-1 choksejren på MCH Arena, havde storklubber fra både Frankrig og Tyskland sendt deres chefscouts til Danmark for at tage øjemål af Bundu.

AGF-fans, der drømmer om en god liga-placering – ikke kolde transferkroner i kassen - kan trøste sig med, at de kritiske øjne på tribunen ikke fik Bundu i hopla at se. Kun i små sekvenser fik hurtigløberen vist kvaliteterne og især i første halvleg skæmmede det billedet, at Bundus gennembrud mod baglinjen ofte strandede på kiksede forsøg på at spille bolden bagud i feltet, hvor FC Midtjylland havde læst på lektien.

Det blev noget bedre efter pausen, hvor Bundu lagde op til 3-1 målet, var involveret i udligningen og burde havde gjort det til 4-1 på en friløber.

- Nu tager jeg hjem og ser familien i Sierra Leone. Jeg har ikke set dem i et år, så det ser jeg frem til.

- Der kommer til at være en masse snak om transfer. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det eneste, jeg tænker på, er at vende tilbage til AGF efter ferien, lovede Mustapha Bundu efter slutfløjtet, hvor han glædede sig over comebacket mod topholdet.

- Vi kom ind i omklædningsrummet og havde følelsen af, at vi faktisk havde gjort det okay i første halvleg, så vi snakkede om det og fik vendt tankerne til noget positivt, sagde han.

- Det siger meget om, hvor godt vi gør det. Vi fungerer som et hold og skaber store resultater også mod store hold. Vi har den rette attitude og vi er på vej til at placere AGF der, hvor klubben hører til.

- Og hvor er det?

- Top seks. I den øverste del af ligaen, smilede han velvidende, at den aktuelle tredjeplads kan tænde drømme om endnu mere end bare top seks.

- Vi bliver ved med at sigte højere, men lige nu er det bare den der med at tage det en kamp ad gangen, lød hans kedelige svar, før han slog fast.

- Det her sender et signal til resten af ligaen om, hvor gode spillere vi råder over, mente Mustapha Bundu.

