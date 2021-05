Stor AGF-ændring: Derfor gør de det nu

AGF og David Nielsen er ved at gennemføre et stilskifte, bedst som holdet skal slås for Europa

Der var ingen slinger i valsen, da AGF ordnede FC Nordsjælland og minimum sikrede sig den fjerdeplads i Superligaen, der giver adgang til Europa-playoff.

AGF lod FCN smage sin egen medicin, og det normalt velspillende Farum-hold fik aldrig et ben til jorden. Altså Bortset lige fra Kamaldeen Sulemana...

Læs meget mere om transferspillet om Kamaldeen Sulemana her (PLUS+).

Alt sammen en del af 'det nye AGF', som David Nielsen er i færd med at skabe frem mod næste sæson.

- Vi er i gang med at genopfinde os selv, og det fik FC Nordsjælland også at føle. Vi prøver at få mere boldbesiddelse, flere afleveringer i holdet og at spille chancerne endnu større. Det lykkes rigtig fint, og spillerne er dygtige til at udføre det.

Hvorfor har I sat gang i det 'projekt' nu?

- Vi har været ligaens bedste power-hold de seneste sæsoner, og det er meget fint. Men det er ikke nok længere. Ligaen udvikler sig, og det skal vi også. Vi har haft en udskiftning på ledelsesgangen, ligesom hele min stab er udskiftet. Derfor har det været et godt tidspunkt, siger David Nielsen og tilføjer.

- Som alle andre hold, så har vi haft en svær sæson. Jeg vurderede også, at spillerne havde godt af det og var klar til det.

- Derfor betyder det meget, at vi nu er sikre på fjerdepladsen som minimum. Jeg udelukker ikke, at vi vinder de sidste to kampe mod Brøndby og FC Midtjylland. Vi forsøger i hvert fald, men om det er nok til bronze, det kan vi ikke selv afgøre.

Artiklen fortsætter under billedet.

Patrick Mortensen og AGF fodrede FCN med egen medicin og lukkede fuldstændig ned for Farum-drengene. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvis ikke bronzeprojektet lykkes, så skal David Nielsen og AGF altså ud i den playoffkamp om en plads i Europa, som holdet kender så godt.

- Vi har prøvet det i Parken, og sidste sæson slog vi OB. Så vi skal sørge for at være klar til den kamp, men det bliver vi bedst ved at presse citronen til det sidste her de næste to kampe.

Hvad synes du om at fjerdepladsen overhovedet skal ud og spille playoff?

- Det bruger jeg ikke tid på at tænke over. Selvfølgelig ville jeg gerne bare være kvalificeret direkte, men vi spiller efter de regler, vi nu engang er blevet enige om.

AGF tager imod Brøndby hjemme på torsdag.