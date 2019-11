Stor AGF-triumf efter ni vanvittige minutter

Mens AGF på ny er ovenpå, er der KRISE i SønderjyskE.

'De hviie' diskede op med drømmemål i en sand målfest, der endte med en 4-2-sejr til AGF.

Samtidigt fortsatte gæsternes mareridt med nu fire nederlag på stribe.

Dermed fik AGF for alvor fortalt, at ambitionerne altså er til at spille med i Top 6.

Modsat skal SønderjyskE begynde at kigge sig over skulderen, fordi man synker og synker længere ned i tabellen.

Det var Jon Dagur Thorsteinsson, som sparkede festen i gang med målet til 1-0 efter kun seks minutter, da han fra godt 20 meter curlede bolden ind i det lange hjørne uden chance for Sebastian Mielitz.

Før der var spillet en halv time havde Bror Blume helflugtet hjemmeholdet på 2-0 fra udkanten af straffesparksfeltet.

Allerede inden der var spillet et minut, blev SønderjyskE ellers advaret om, hvad der ventede forude.

AGF's frontangriber Patrick Mortensens forsøg blev reddet på stregen af Kees Luijckx.

Senere havde Casper Højer Nielsen et frispark, som Sebastian Mielitz reddede med det yderste af fingerspidserne.

Få minutter senere var turen kommet til Mustapha Bundu, hvis frispark tog overkanten af overliggeren.

Da Alexander Munksgaard troede, at han havde scoret til 3-0, blev målet annulleret på grund af hårfin offside på Patrick Mortensen.

Sidstnævnte headede efter en times spil på overliggeren, men i det næste AGF-angreb lykkedes det endelig for Alexander Munksgaard at score et Superliga-mål for AGF.

Patrick Mortensen var mand for hjemmeholdets mål til 4-2, efter at Bror Blume havde lagt bolden til rette for hans fødder.

(Foto: Bo Amstrup, Ritzau/Scanpix)

Det var først Christian Greko Jakobsen og den indskiftede Artem Dovbyk, som med reduceringer til 2-1 og 3-2, som sørgede for få minutters spænding i den ellers ensidige forestilling. Fire mål på ni minutter.

Og naturligvis skulle gæsternes træner Glen Riddersholm have en advarsel, så Guld Glen kan leve op til sit nye tilnavn Gule Glen.

Efter en forfærdelig oktober, hvor AGF tabte til Randers, Silkeborg og FCK, har Aarhus-mandskabet fået sat en prop i nedturen.

Til gengæld er SønderjyskE blevet mere og mere traumatiseret i løbet af de seneste runder, og landsholdspausen er tiltrængt.

Udover at forsvaret er gennemhullet efter at have lukket 14 mål i de fire tabte kampe, er tingene ikke blevet bedre af, at Johan Absalonsen har sluttet sig til den langtidsskadede Marc Pedersen.

Stortalentet Victor Mpindi Akani var fraværende, fordi midtbanespilleren er af sted med Camerouns U23-landshold til Africa Cup.

Desuden var Patrick Banggaard ude med karantæne modsat anfører Eggert Jonsson, der lørdag fik annulleret et gult kort fra FCK-kampen.

Kortet udløste ellers karantæne, men Fodboldens Disciplinærinstans dumpede Peter Kjærsgaards advarsel i forbindelse med et kontroversielt straffespark og indirekte givet jyderne ret i, at FCK har en helt særlig status hos dommerne.

Der var naturligvis en advarsel til Gule Glen (Foto: Bo Amstrup, Ritzau/Scanpix)

