Stor forløsning i Aarhus

Al snak i krogene om krise i AGF kan forstumme.

I det sjette forsøg var der endelig en sejr til 'de hviie'.

Et tamt Horsens-mandskab blev slået med 2-0.

Det var dog først efter et meget langt tilløb, at AGF kom i gang.

Først i overtiden i 1. halvleg skete der endeligt noget, da Nicklas Helenius fik drejet et indlæg fra Mustapha Bundu i nettet til 1-0.

Sidstnævnte befandt sig pludseligt i venstresiden efter kort tid forinden at have fået en opsang af AGF's assistenttræner Rubén Sellés for at være meget lidt engageret.

Opsangen, eller skideballen om man vil, gik rent ind hos AGF's sierraleonske angriber, som efter en godt time hamrede bolden i nettet til 2-0 fra kanten af straffesparksfeltet.

Kort efter havde Mustapha Bundu endnu et godt forsøg, som sneg sig lige forbi stolpen.

Det samme skete i øvrigt også for Jakob Ankersen, da denne fik chancen tæt på mål.

Scoringen var med til at forvandle Mustapha Bundu, som i 2. halvleg lignede den Bundu, som hærgede i foråret.

Da AGF's fans endnu en gang valgte at demonstrere mod mandagskampe ved at være tavse, var der før pausen til tider ren begravelsesstemning.

Det ændrede sig markant i 2. halvleg, hvor de hårdtprøvede fans fik lov at synge og klappe af deres helte.

Derfor kom de sidste 45 minutter til at stå i skarp kontrast til de første 45 minutter, som blev noget af en laanggaber.

Det kunne være blevet sjovere, hvis Mustapha Bundu eller Jon Thorsteinsson tidligt i kampen havde udnyttet en dobbeltchance til AGF, hvor begge i fri position ramte Horsens-målmand Michael Lansing.

Hverken før eller efter pausen fik Horsens gjort meget væsen af sig, og gæsterne havde intet, som kunne kaldes for en målchance.

Efter godt en halv time måtte AGF's Jesper Juelsgaard forlade kampen med hvad der formentligt var et brud på ringfingeren.

Det betød, at fyrtårnet Frederik Tingager blev makker med den tilbagevendte Niklas Backman, og som kampen skred frem lignede de to mere og mere en perfekte duo.

