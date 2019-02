Stort drama i Aarhus: Tre spillere og en træner udvist

AARHUS (Ekstra Bladet): FC Midtjylland kæmpede sig gennem forårets største test til nu og tog takket være 2-1 tre dramatiske point i Aarhus efter forårets mest forrygende kamp i Superligaen.

Takket være to klassemål af storspillende Paul Onuachu fik mestrene vendt hjemmeholdets 1-0 føring til 2-1.

Og da Onuachu overilet blev tildelt sit andet gule kort midt i anden halvleg, smurte mestrene lidt fighterindsats på brødet. Marc Dal Hende røg ti minutter senere også tidligt i bad. Denne gang indiskutabelt.

Men trods to mand i undertal så vaklede mestrene aldrig for alvor. Den forrygende 19-årige Kasper Lunding drev gentagne gange gæk med FC Midtjyllands venstreside, men desværre for 'De Hvide', så var der ikke rigtig spillere foran mål, der kunne lægge det fornødne tryk. Patrick Mortensen er hentet ind for at være spilleren, der skal trykke på foran mål. Mod FC Midtjylland blev han totalt udslettet i ulvenes stærke centerforsvar.

Og dermed kunne FC Midtjylland trods to mand i undertal køre en sejr hjem, der signalerer, at FC København kommer til at blive testet hårdt, hvis de skal køre guldet hjem.

Paul Onuachu leverede i den henseende en forrygende kamp. Han rettede Alexander Scholz' afslutning ind til 1-1 mod slutningen af første halvleg. Og kort efter pausen lukrerede han på Awer Mabils snedige flade indlæg og skubbede 2-1 scoringen i nettet.

Marc Dal Hende kunne ikke forstå det, men det røde kort virkede helt i orden. Også FCM-assistenttræner Kristian Bach Bak blev bortvist fra bænken undervejs. Foto: Ritzau Scanpix

Det lignede den helt store magtdemonstration for den målvarme nigerianer, men det ændrede sig over to advarsler efter pausen. Især det andet gule kort virkede hårdt, da Onuachu tacklede på bolden, da han gik i duel med knopperne forrest.

Jens Stage reagerede på tacklingen på teatralsk vis, og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt blev den første Superliga-dommer til at udvise den høje angriber, der så ofte er blevet kritiseret for sin fysiske spillestil.

AGF blev rystet efter bare syv minutter, da Tobias Sana kom til skade i forbindelse med De Hvides første hjørnespark. Målhelten fra forårspremieren mod Esbjerg fik et riv i låret, da han sparkede fra hjørnet og satte sig øjeblikkeligt på græsset.

Hjemmeholdet lod sig dog ikke mærke med tilbageslaget, og den første halve time var AGF klart i teten. Især Mustafa Amini boltrede sig centralt, hvor australieren i flere omgange intelligent fik trukket sig fri og iscenesat farlige angreb.

Den flotte start blev fortjent belønnet, da Kasper Lunding trak bolden over til sin gode venstrefod og fandt Jakob Ankersen, der sendte Aarhus Stadion i ekstase.

Gennem hele kampen leverede De Hvide en kamp, der rakte ud efter det forjættede mesterskabs-slutspil. Men i sidste ende rakte det ikke til mere end en løfterig indsats. Matchet mod en flok guldjagende ulve var det ikke nok, men dramatikken og intensiteten fortog sig aldrig.

FC Midtjyllands assistenttræner Kristian Bach Bak blev bortvist for brok i slutfasen, og AGF'eren Casper Højer Nielsen blev i de døende minutter udvist efter sit andet gule kort.

