Sultne Superliga-klubber afvist

AGF valgte at slå til, da Bodø/Glimt-buddet nåede 20 mio. plus bonusser, men de kunne have spekuleret i langt større interesse, der kunne have drevet prisen endnu højere op.

Cheftræner Uwe Rösler snakkede efter slutfløjtet mod Lyngby om en hektisk uge op til salget af Albert Grønbæk, hvor ’tre Superliga-klubber’ havde lagt billet ind på den offensive profil.

Det udsagn blev efterfølgende nedtonet af sportschef Stig Inge Bjørnebye, der beskrev Superliga-klubbernes ageren som ’interesse.’

Albert Grønbæk spillede sidste kamp for AGF. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

AGF valgte imidlertid ikke at gamble på den øgede interesse mod lukningen af transfervinduet og valgte at lukke handlen med den norske succesklub.

- Det er en rekordhandel for AGF, og det er også en rekordhandel i norsk fodbold.

- Albert Grønbæk har også en drøm om at spille Champions League, og det tror jeg, at han komme til her, sagde nordmanden.

Jagter Grønbæk-afløser

AGF kommer ikke til at smide nøglen til pengeskabet væk efter salget af Albert Grønbæk.

En del af de 20 mio. kr. som stryger ind på kontoen er sportschef Stig Inge Bjørnebye parat til at sætte i spil igen.

- Vi skal hente nogle flere spillere, hvis de rigtige muligheder dukker op.

- Vi skal have erstattet Albert Grønbæk, fastslår AGF-bossen i forbindelse med Lyngby-kampen mandag.

- Vi skal være skarpe de næste par uger, siger han med henvisningen til lukningen af transfervinduet sidst på måneden.

Justin Lonwijk har været på radaren i AGF. Foto: Jens Dresling

De Hvi’e har tidligere haft bud efter Viborgs Justin Lonwijk, og det er oplagt, at hollænderen passer til Uwe Röslers spillestil.

- De handler, vi har lavet tidligere dette vindue som Sigurd Haugen og Mads Emil Madsen ligger inden for budgettet, og vi har ikke planlagt med et salg af Albert Grønbæk.

- Nu skal vi hente en afløser som passer til strategien, fastslår han.

Den østrigske målmand Markus Kuster tester i denne uge i AGF, og klubben træffer en beslutning efter en testkamp tirsdag,

