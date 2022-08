Super-scoring blev afgørende

Lyngby var tæt på at fjerne Smilet fra Smilers By, men en behjertet slutspurt rakte ikke mod AGF

AGF's forårsflop kan allerede nu kategoriseres som et decideret udfald, og De Hvi'e er atter tilbage på sporet.

Mandag aften var smilet atter fremme i Smilets By, da AGF fik has på Lyngby 1-0. Og det er ingen simpel bedrift.

Bare spørg sidste sæsons medaljevindere FC Midtjylland og Silkeborg.

Det mandskab, der i foråret nærmest var ved at falde helt fra hinanden i forkrampet nervøsitet er som forvandlet under Uwe Rösler.

To genkendelige ansigter fra forårssæsonen personificerer, hvad der foregår i Aarhus lige nu.

Det tyske forsvarsbæst Yann Bisseck cyklede ind og ud af David Nielsens desperate opstillinger.

Uwe Rösler har anderledes tiltro til sin landsmand, der aarhusianernes alsidige bagkæde ikke alene udgør et defensivt bolværk.

Mod OB skabte hans raid det afgørende straffespark og mod Lyngby mandag aften skar han igen og igen Lyngbys organisation op og efterlod Magnus Westergaard med noget af en opgave.

For lige som at sætte en streg under AGF's nyfundne tryghed ved at være i boldbesiddelse, så tog Yann Bisseck det lige et ekstra nøk, da han efter 20 minutter smadrede AGF i front med et tordendrøn fra 23 meter i krogen.

Den anden spiller, som har taget et markant skridt op efter sommerpausen, er udskældte Nicolai Poulsen, der har skåret ned på de dumme frispark og faktisk viser, at han evner et indgå i kombinationerne og være konstruktiv.

AGF-tilhængerne kunne i pausen sige farvel til rekordsalget Albert Grønbæk, der vinkede løs på storskærmen fra sin nye destination ved polarcirklen.

Men selv uden Grønbæk og skadede Mikael Anderson, så vaklede hjemmeholdet aldrig for alvor.

Lyngby gjorde ellers sit for at følge op på takterne fra den fine sæsonstart. Allerede i første minut var Emil Nielsen desperat tæt på at komme frem til et indlæg.

Samme kombination var også ved at give pote lige efter pausen.

Oprykkerne viste atter i Aarhus den forbilledlige trodsighed, der har tjent dem så godt efter oprykningen.

Men i modsætning til seneste kamp mod FC Midtjylland, så var fyrtårnet Mathias Kristensen i menneskehænder i AGF's defensiv, og trods masser af boldovertag, så kom gæsterne stort set ikke frem til noget.

Det skulle helt frem til sidste minut, da dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt lod tvivlen komme Lyngby til gode i en duel omkring Frederik Brandhof.

Det gav netop Kristensen frit løb til at udligne, men Jesper Hansen var på plads.

Og i en brag af en afslutning smed Sigurd Rosted to fine AGF-kontraer væk, mens Mathias Kristensen headede en dødbold på stolpen.

AGF smed ekstremt mange point i slutfasen i foråret, da tingene var ved at ramle totalt. Denne gang holdt de helt hjem - det er nye tider for AGF og Smilets By.

