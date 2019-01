Superliga-anfører antyder exit: - Gider sgu ikke komme kravlende

AGF-anfører Pierre Kanstrup gør sig ikke de store forhåbninger om, at hans kontrakt med Aarhus-klubben bliver forlænget

Pierre Kanstrup sikrede AGF en god juleferie med sin afgørende scoring mod Hobro i sidste runde af efteråret.

Målet blev i høj grad også fejret hos klubbens ledelse, men det har dog ikke fået AGF's sportschef, Peter Christiansen ,til at diske op med en ny kontrakt til Kanstrup.

Han har ellers udløb efter denne sæson, og den manglende henvendelse tager anføreren som et vink med en vognstang. Kanstrup har umiddelbart svært ved at tro på, at han er i AGF efter sommerferien.

- Hvis AGF gerne ville mig, havde de jo nok allerede henvendt sig og spurgt om en forlængelse, siger Kanstrup til Aarhus Stiftstidende.

- Jeg har ikke noget ondt at sige om 'PC' eller klubben på nogen måde, og jeg har en kontrakt frem til sommer, som jeg har tænkt mig at udfylde på professionel vis. Det er det, jeg har at forholde mig til, fortæller forsvarspilleren.

Pierre Kanstrup har aldrig være bleg for at gå helhjertet ind i duellerne. Men det er ikke sikkert, at det fortsat bliver i AGF-trøjen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den tidligere SønderjyskE-profil har ikke selv tænkt sig at være opsøgende i forhold til at få klarhed over fremtiden.

- Jeg gider sgu heller ikke komme kravlende. Jeg er sikker på, at jeg nok skal finde et andet sted at spille fodbold, hvis ikke AGF kan bruge mig.

- Det er ikke noget med, at jeg skal rende rundt og være stolt eller noget som helst. Men lysten skal gerne være gensidig, og det er den ikke lige nu fra klubbens side, siger Kanstrup.

Stiften har også været i kontakt med Kanstrups forsvarskollega Jesper Juelsgård, der ligeledes kan berette, at han ikke har hørt fra AGF i forhold til en eventuel forlængelse af sin kontrakt der udløber 30. juni.

