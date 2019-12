Superliga-komet fik skrækdebut: - Tænkte fuck!

Sebastian Hausner fik en svær Superliga-debut for AGF, men de seneste fire kampe har forsvarstalentet spillet fortrinligt for aarhusianerne

AARHUS (Ekstra Bladet): Det er ikke umiddelbart til at se, at 19-årige Sebastian Hausner er i færd med at bide sig fast i AGF’s startopstilling.

I hvert fald ikke, hvis man står på sidelinjen og kigger, når der skal samles bolde, kegler og andet grej efter træningen på Fredensvang.

Her slæber Sebastian Hausner vanen tro i lighed med truppens andre unge spillere. De ældre stamspillere kan sjoske hurtigt ind i varmen.

19-årige Sebastian Hausner har løftet AGF-forsvaret i de seneste fire kampe. Foto: Claus Bonnerup

Men det er svært for cheftræner David Nielsen at komme uden om det unge forsvarstalent i bagkæden. Hausner har de seneste fire kampe imponeret ved siden af Niklas Backman i aarhusianernes centerforsvar. Fire kampe, der har givet 12 point.

Bag sig holder Hausner store og løntunge navne som Frederik Tingager og Jesper Juelsgård.

- Det er selvfølgelig utrolig fedt at være på holdkortet. Det er det, man har kæmpet hårdt for gennem alle ungdomsårene – og drømt om. Spilletiden er ikke noget, jeg decideret har regnet med på grund af den store konkurrence på positionen, men jeg har følt mig klar til at træde ind og hjælpe holdet.

- At det så er blevet til fire sejre, er nok selvforstærkende. Tingene flyder godt både for mig personligt og hele holdet. Jeg lærte meget af de kampe, jeg fik sidste sæson, og det har modnet mig meget, siger Sebastian Hausner.

Sebastian Hausner er modnet meget på kort tid i AGF. Foto: Claus Bonnerup

Den unge knægt fra Horsens fik ellers langt fra nogen drømmedebut for AGF’s førstehold i Superligaen, da han sidste sæson trådte ind i startopstillingen mod Vendsyssel.

15 sekunder var der spillet i Hjørring, så var AGF bagud på en forsvarsfejl af Sebastian Hausner, der lod sig lokke frem i banen og efterlod et gigantisk hul til Tiémoko Konaté, som udnyttede kikseren.

- Det gik så utrolig stærkt det hele. Jeg er en spiller, der godt kan lide at være fremadrettet, og i U19 havde der ikke været nogen problemer ved at træde frem dér …

- Selvfølgelig tænkte jeg ’FUCK!’ i situationen, og efter kampen sad jeg også i omklædningen og tænkte, at jeg sgu nok kostede point i min debut. Men hverken under resten af kampen eller sidenhen har det påvirket mig. Når man begår fejl, så er det vigtige at lære af dem og arbejde hårdt for, at de ikke gentager sig, siger Sebastian Hausner.

Hårdt arbejde og en god, jysk ydmyghed kendetegner i det hele taget Sebastian Hausner, der kom til AGF fra Horsens som U15-spiller.

Sebastian Hausner spillede en fremragende kamp i AGF's sejr over Brøndby. Foto: Jens Dresling

Selv om han er ved at blive en fast bestanddel af AGF’s førstehold, så holder han ’begge ben plantet på græsset’, som han udtrykker det.

- Det kan jeg takke min far og mor for. Sådan er jeg opdraget, og hårdt arbejde har bragt mig langt. Jeg har aldrig været ham, der blev betragtet som det største talent eller den mest iøjnefaldende spiller, siger Sebastian Hausner, der slet ikke er i tvivl om, at lige den type spiller passer perfekt ind i den nuværende AGF-trup.

- Jeg har læst og hørt meget om det pres, der er i AGF, og ja, opmærksomheden er da enorm, og hele klubbens setup er stort, men jeg har ikke oplevet noget kæmpe pres.

- Truppen er meget velfungerende, og selv om Tingager, Juelsgård, Backman og jeg reelt er 'konkurrenter', så giver de mig tryghed og forsøger hele tiden at hjælpe mig til at blive bedre. Alle arbejder stenhårdt for hinanden og holdet, og jeg tror, det er en af nøglerne til, at det går så godt for AGF netop nu.

AGF møder Lyngby hjemme klokken 14.00 i en kamp, hvor Sebastian Hausner skal have ny makker i forsvaret, da Niklas Backman er ude med karantæne.

Ingen ville synge sejrssang i Esbjerg

Jublen blev hurtigt afløst forfærdelse for AGF-spillerne i Esbjerg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Kampen i Esbjerg endte i forløsning og vild jubel, da Mustafa Amini i slutsekunderne sikrede den fjerde AGF-sejr i træk.

Men sejren fik en grim eftersmag for spillerne, da en ung AGF-fan faldt cirka fem meter ned fra tribunen under jubelscenerne.

Tilskueren måtte fragtes på traumecenteret, men heldigvis slap han fra uheldet uden alvorlige skader. Situationen påvirkede naturligvis spillerne, der ikke ligefrem var i humør til at fejre den hårdt tilkæmpede sejr.

- Jeg fik ondt i maven, da Casper Højer fortalte, hvad han havde set. Der var en meget trykket stemning i omklædningsrummet efter kampen, og alle sad og tænkte sit og frygtede det værste. Fodbold er bare fodbold, og her handlede det pludselig om liv eller død, fortæller Sebastian Hausner om episoden.

- Der var ingen, der havde lyst til at synge sejrssang. Det hele handlede om at få besked om, at vedkommende var okay. Det var han heldigvis.

- Sådan et uheld er noget, der sætter tankerne i gang. Vi har talt om det i løbet af ugen, men det altoverskyggende er, at han har det godt efter omstændighederne. Det har givet ro og plads til alligevel at fokusere på fodbolden.

Enten eller, Sebastian Hausner:

Messi eller Ronaldo?

- Messi. Han er stadig en lille tryllekunstner og kan nogle helt vilde ting. Ronaldo er vel så småt ved at være et overstået kapitel.

Synge eller danse?

- Jeg har slet ikke bevægelserne til at svare dans, så det må blive at synge, selv om jeg bestemt heller ikke er god til det.

- Jeg står i øvrigt for sejssangen i AGF. Det har jeg gjort, siden vi blev U17-mestre. Dengang hittede Rosenborg på de sociale medier med en sejrssang/dans, og det har jeg ført videre til AGF og udviklet lidt på det. PC (AGF's sportschef Peter Christiansen, red.) ville meget gerne have, jeg førte det videre til førsteholdstruppen …

Cykel eller bil?

- Jeg har taget cyklen til træning indtil for nylig, da jeg fik en T-Roc SUV. Den bil er jeg meget glad for, og jeg synes, den er sjov at køre rundt i.

Streaming eller flow-tv?

- Helt klart streaming. Jeg kan godt lide selv at vælge både tidspunkt og program. Flow-tv er kedeligt i min verden.

