Superliga-profil stopper omgående

Youssef Toutouh havde kontrakt med AGF frem til sommer, men parterne har valgt at afbryde samarbejdet et halvt år før tid

Det er slut med Youssef Toutouh i AGF.

Det oplyser AGF på deres hjemmeside.

AGF har haft sit mest succesrige efterår længe i denne sæsons Superliga, hvor de overvintrer på tredjepladsen, men det har været uden bidrag fra Youssef Toutouh, der har været udlejet til norske Stabæk.

- Trods sit store talent har Youssef haft for langt til spilletid. Så derfor har vi fundet det bedst for alle parter, at vi nu ophæver aftalen, så Youssef kan finde et sted, hvor han kan få kontinuerlig spilletid på førsteholds-niveau.

- Vi takker Youssef for hans tid og ønsker ham alt det bedste fremover, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen.

Toutouh har været på kontrakt i AGF siden 2018, hvor han kom til efter en længere periode i FC København efter at have gået nogle måneder uden kontrakt. Situationen er derfor ikke uvant for Toutouh, som nu igen er på jagt efter en kontrakt.

