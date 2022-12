Superliga-spiller anholdt efter bytur

AGF-spilleren Sigurd Haugen blev for to uger siden anholdt i byen i Aarhus, efter han kom i klammeri med dørmændene på en natklub

En julefrokost hos Superliga-klubben AGF fik en brat og dramatisk afslutning for angriberen Sigurd Haugen.

For to uger siden kom nordmanden således i klammeri med dørmændene på den aarhusianske natklub Benhardt og endte med at blive anholdt.

Det skriver B.T.

AGFs sportschef, Stig Inge Bjørnebye, bekræfter den uheldige episode over for avisen.

- Vi er bekendte med den beskrevne episode, som naturligvis er i modstrid med vores værdier i AGF. Vi har håndteret det internt i en samtale med spilleren og har ikke yderligere kommentarer, siger han til B.T.

Politiet endte med at tage angriberen med sig på stationen. Han er dog sluppet for en sigtelse.

25-årige Sigurd Haugen blev i sommer hentet til AGF, efter den jyske klub købte ham i norske Aalesund for over ti millioner kroner.

Nordmanden i alt noteret for 20 kampe og fem mål i AGF-trøjen.

Sigurd Haugen har kontrakt med AGF frem til sommeren 2027.