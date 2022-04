Tager afsked med AGF-fans

Jón Dagur Thorsteinsson ligner en færdig mand i AGF.

Den islandske offensivspiller har i hvert fald mandag sagt farvel til fansene på sin Instagram.

'Sikke en tur det var. Tak for alt. Det var ikke den slutning, jeg havde håbet på, men fuck det, sådan er fodbold. Det har været en fornøjelse at spille for jer. Fantastiske fans. Beklager de vanvittige øjeblikke. Held og lykke i fremtiden, skriver islændingen på sin Instagram.

Afskeden kommer i kølvandet på søndagens Superliga-opgør mellem AGF og Vejle, hvor den 23-årige AGF-stjerne var helt droppet til kampen, på trods af at AGF var hårdt ramt af skader og karantæner.

Beslutningen om at droppe Thorsteinsson var ikke David Nielsens, men derimod en fælles klubbeslutning udtalte Stig Inge Bjørnbye.

- Det er en klubbeslutning, og dermed en beslutning jeg har truffet. Sportsligt ville David gerne have haft Jon med, men det er en politisk beslutning, som jeg har truffet for at udvikle klubben. Jeg vurderede, at med Jons kontraktsituation, så ville han have stået i vejen for vores unge folk mod Vejle, forklarede sportschef Stig Inge Bjørnebye efter nullerten mod Vejle.

Sportschefen lagde flere gange vægt på, at AGF hellere vil bruge deres unge talenter fremfor Jon Thorsteinsson, der ikke har en fremtid i klubben.

- Vi har givet Jon et meget flot tilbud om kontraktforlængelse, men det har han afvist, og derfor havde vi fokus på at give de unge chancen og udvikle klubben.

Den forklaring stemte dog ikke helt overens med, hvordan AGF startede kampen.

Det var nemlig Oliver Lund, der oprindeligt gør sig på højreback, der i kampen mod Vejle startede på venstrekanten foran det unge talent Adam Daghim, der dog sent i kampen kom ind.