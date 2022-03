Tager konsekvensen: Færdig i AGF

Der var lange udsigter til spilletid for målmanden William Eskelinen i AGF.

Det har den svenske målmand taget konsekvensen af, og han forlader derfor superligaklubben med omgående virkning.

I stedet skal Eskelinen tørne ud for Örebro SK i den næstbedste svenske fodboldrække. Det oplyser AGF tirsdag på sin hjemmeside.

AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye begrunder Eskelinens afsked med den lange vej til minutter på førsteholdet. Her har Jesper Hansen indtaget rollen som førstemålmand.

- William har over en længere periode været meget langt fra superligaholdet og har ikke udsigt til at komme tættere på, hvorfor vi er glade for, at han nu har fået muligheden i Örebro SK, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

AGF-keeperen William Eskelinen skifter nu til den næstbedste svenske fodboldrække efter meget lange udsigter til spilletid i Aarhus. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

25-årige Eskelinen kom til AGF i sommeren 2019. Han stod fast for klubben i en længere periode efter skiftet.

Siden er konkurrencen blevet skærpet i AGF. Især Jesper Hansen, der kom til fra FC Midtjylland, har gjort det svært for Eskelinen.

- Jeg kommer hertil, fordi jeg vil spille fodbold, og jeg vil hjælpe en fantastisk klub, siger Eskelinen til den svenske klubs hjemmeside.

Han har fået en kontrakt, der løber til og med 2023. Det svarer til to hele sæsoner i Sverige. Målsætningen er at rykke op i den bedste svenske række, Allsvenskan.

- For mig er klubbens målsætning en selvfølgelighed. Örebro er en Allsvenskan-klub, og vi skal op, siger Eskelinen.

Målmandsteamet i AGF består nu af Jesper Hansen, Daniel Gadegaard og Viktor Noring.

Eskelinen nåede at spille 39 kampe for AGF.