Tidligere AGF-flop skifter til storklub

I 2015 hentede AGF forsvarsspilleren med det mundrette navn Dzhamaldin Khodzhaniyazov i den russiske storklub Zenit Skt. Petersborg, og han nåede at være i Aarhus i to år, inden hans kontrakt blev ophævet. Khodzhaniyazov havde mildt sagt ikke noget prangende ophold i dansk fodbold, selv om han faktisk nåede at spille 42 kampe for de hvide.

Efter bruddet med AGF gik russeren arbejdsløs i et halvt år, og da han endelig fandt en klub, var det i den tredjebedste række i hjemlandet. Så tænkte man måske, at den karriere stille og roligt var ved at ebbe ud.

Nu er Dzhamaldin Khodzhaniyazov dog tilbage i rampelyset med et meget markant klubskifte.

Den tidligere AGF-spiller har således skrevet kontrakt med BATE Borisov, der med afstand er den største klub i Hviderusland og så sent som i december sikrede sig klubbens 15. mesterskab - det 13. i træk. I denne sæson gik hviderusserne videre fra gruppespillet i Europa League, inden holdet blev elimineret i 1/16-finalen af Arsenal. BATE vandt ellers det første opgør på hjemmebane med 1-0 over The Gunners.

Dzhamaldin Khodzhaniyazov har senest optrådt for FC Ural i Ruslands bedste række, men han spillede stort set aldrig og skifter derfor på en fri transfer til BATE Borisov, med hvem han har underskrevet en kontrakt frem til udgangen af 2020.