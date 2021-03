Tøfting: - Undrede mig i går

Stig Tøfting var begyndt at undre sig over, hvorfor Hans Jørgen Haysen ikke var til stede

Hans Jørgen Haysen skal alligevel ikke være AGF-sportschef

Torsdag morgen sprang bomben. Hans Jørgen Haysen stopper som sportschef i AGF blot tre dage efter sin tiltræden 1. marts.

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, blev mistænksom i forbindelse med AGFs kamp onsdag aften mod FC Nordsjælland.

- Jeg undrede mig over, at han ikke var der i går. Der havde vi jo 3. marts. Alle bulletiner gik på, at alle glædede sig, og så kigger jeg jo på, 'hvad er der sket?', siger Tøfting til Ekstra Bladet.

Da Haysen skrev under i slutningen af januar, kaldte han AGF for en 'spændende mulighed' og pegede på, at det 'passer godt i forhold til mit privatliv, hvor børnene er ved at være voksne'.

- Jeg vil ikke spekulere i, hvad årsagen kan være. De skriver jo 'private og personlige forhold', så det vil jeg ikke gætte på, siger Tøfting.

Tøfting undrede sig over, hvorfor Haysen ikke var til kamp onsdag. Foto: Olivia Loftlund

Spørgsmålet er, hvad det betyder for AGF, at SønderjyskE-sportschefen ikke kommer alligevel.

- De kan jo ikke gøre noget ved det. Nu må de finde en ny, og Jacob Nielsen kender jo til gamet og har håndteret det både i Randers, og i flere omgange i AGF, så det ser ikke ud til at være et problem.

Tøfting peger på, at AGF har et setup, hvor også talentchef Jesper Ørskov er inde omkring sportschefens rolle, fordi han med fortid som agent har gode kontakter.

Alligevel er det et slag ikke at få Haysen som planlagt.

- Han har jo været en god fodboldkøbmand i SønderjyskE, og nu skulle han prøves af på en højere hylde, og det blev så desværre ikke til noget. Men livet kører videre, og AGF skal nok klare sig uden Haysen også, siger Tøfting.

Med 0-1-nederlaget mod FC Nordsjælland onsdag aften ligger AGF nummer fire i Superligaen og kan med FC Midtjylland-sejr i aften mod Lyngby være hele ni point fra førstepladsen.

