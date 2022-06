Topkandidat streget - slutspurt om AGF's næste cheftræner

David Nielsens afløser i AGF er tæt på at blive udpeget

Nettet strammes i AGF. En ny cheftræner er tæt på at være i hus.

De samstemmende meldinger kommer fra flere kanter omkring den aarhusianske traditionsklub.

- De skal nok blive beroliget, melder en kilde i AGF's inderkreds således til Ekstra Bladet på et spørgsmål om den voksende uro blandt klubbens tilhængere grundet det uafklarede trænerspørgsmål.

Den melding hænger meget godt sammen med den strøm af oplysninger, der efterhånden siver ud omkring trænerjagten, hvor flere kandidater nu streges.

Således skulle det nu være endegyldigt klart, at den tidligere svenske U21-landstræner Poya Asbaghi er ude af ræset.

På samme vis beskrives kontakten omkring FCK's succesfulde U19-træner Hjalte Nørregaard som sporadisk. Brian Priske var på ønskesedlen, men han valgte som bekendt udfordringen i Sparta Prag.

Til gengæld står det også lysende klart, at den tidligere Malmö FF-træner Uwe Rösler er med i det endelige kandidatfelt, og tyskeren beskrives som favoritten til jobbet.

Uwe Rösler har senest været træner i Bundesligaen. Foto: Lars Poulsen

Der er imidlertid andre emner i opløbet, som foreløbigt ikke er sluppet ud.

Stig Inge Bjørnebye har taget kontrol over trænerjagten, hvor hans netværk i Norge og Sverige er blevet benyttet til at finde træneremner.

AGF valgte efter den elendige forårssæson, at David Nielsens tid i klubben var ovre.

Efter knapt fem år i klubben fik den karismatiske træner en flot afsked med klubben i forbindelse med sin sidste kamp mod FC Nordsjælland.

Siden har sportschef Stig Inge Bjørnebye arbejdet intenst med at sortere gennem en stor gruppe af kandidater.

Stig Inge Bjørnebye (th) står for trænerjagten. Foto: Ernst van Norde

I weekenden tog han hjem til Norge for at tilbringe lidt tid med familien inden den endelige slutspurt i trænerjagten.

AGF's spillere holder ferie nu, og det betyder, at der er ro på Fredensvang til at klubben kan arbejde med at finde den rette træner.

Næste torsdag er freden slut. Opladningen frem mod næste sæson indledes 16. juni.

Stig Inge Bjørnebye har lovet, at den nye træner vil være på plads til den tid, og den plan ser ud til at holde.

Når den nye træner er på plads er forventningen, at AGF for alvor skruer op for jagten på spillere, der skal rette op på den elendige sæson, som netop er overstået.

