Tordner mod dommeren: - Det var en katastrofe

AGF-træner David Nielsen langer ud efter dommer Benjamin Willaume-Jantzens udvisning af AGF-anfører Niklas Backman i 1-2-nederlaget til Silkeborg mandag aften.

Da AGF jagtede en udligning, blev svenskeren udvist for brok til stor forundring for både ham selv og for cheftræner David Nielsen.

- Dommeren turde ikke dømme to straffespark og så viste han Backman ud for at råbe - det var en katastrofe, siger David Nielsen.

Forsvarsspilleren mener heller ikke, at han gjorde noget forkert i situationen, der fandt sted i kampens 77. minut.

- Jeg råbte 'hey' ad dommeren på vejen hjem i forsvaret, og så fik jeg vist mit andet gule kort.

- Det har jeg råbt tusinde gange i sæsonen, men dette var første gang, hvor jeg fik gult for det, siger Niklas Backman.

Det andet gule kort faldt i en periode, hvor AGF var i overtal og havde momentum, og derfor ærgrer udvisningen klubbens anfører yderligere.

- Jeg tror, at vi ville have vundet kampen, hvis jeg ikke havde fået rødt kort, siger AGF-spilleren.

Træner David Nielsen vidste efter Silkeborg-kampen ikke, om klubben vil appellere udvisningen, så AGF-anfører Backman muligvis kan deltage i kampen mod Randers torsdag.

Der var også stor forundring blandt Silkeborgs spillere, da Svenn Crone otte minutter inden AGF-udvisningen havde fået direkte rødt kort. Efter kampen ville Silkeborg-træner Kent Nielsen ikke kommentere udvisningen af sin forsvarsspiller.

På grund af frygten for spredning af coronavirus blev mandagens kamp i lighed med rundens andre superligakampe spillet uden tilskuere. Det var AGF ikke godt nok forberedt på, erkender David Nielsen.

- Vi fik sendt en fin besked i anden halvleg, det var første halvleg, der var problemet i kampen, siger David Nielsen, hvis mandskab var nede med 0-2 ved pausen.

Torsdagens kamp mod Randers bliver ligeledes for tomme tribuner. AGF-kant Jakob Ankersen er sikker på, at den sløve første halvleg ikke gentager sig, selv om omgivelserne er lige så triste.

- Jeg håber, at vi viser en trodsreaktion mod Randers. Jeg føler mig lidt skyldig, siger Jakob Ankersen, der misbrugte et par chancer i mandagens nederlag til Silkeborg.

