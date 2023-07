Totalt AGF-mareridt: På randen af europæisk exit

Det ligner en umulig mission for fodboldklubben AGF at spille sig videre fra anden runde i Conference League-kvalifikationen, efter at klubben torsdag tabte 0-3 ude til Club Brugge i den første af to kampe.

De danske DM-bronzevindere var i perioder overmatchet mod Club Brugge, der i sidste sæson sluttede på en uvant fjerdeplads i den belgiske liga, men som også nåede frem til ottendedelsfinalen i Champions League.

Det stod hurtigt klart, at det næppe ville blive aktuelt at se AGF hente sin første sejr siden 1997 i en europæisk kamp på udebane.

I det første kvarter var der en voldsom klasseforskel, og det kunne have udløst en scoring allerede efter to minutter. Men AGF-målmand Jesper Hansen var vågen og fik afværget i to omgange.

Club Brugge angreb heftigt i højre side med Andreas Skov Olsen, der var eneste dansker i belgiernes startopstilling, mens Casper Nielsen sad på bænken.

Andreas Skov Olsen og Club Brugge var klart bedre end AGF i det første af to møder i Conference League-kvalifikationen. (Arkivfoto). Foto: Bruno Fahy/Ritzau Scanpix

Skov Olsen blev suppleret af den canadiske landsholdsspiller Tajon Buchanan, og netop de to var involveret i kampens første scoring efter ti minutter.

Danskeren forsøgte at drible sig igennem i straffesparksfeltet, og efter en mislykket aflevering røg bolden hen til Tajon Buchanan.

Canadieren tøvede ikke, men hamrede bolden højt op i nettaget forbi en chanceløs Jesper Hansen til 1-0.

Selv om kampen blev lidt mere lige, som første halvleg skred frem, virkede det stadig tydeligt, at Club Brugge kunne fremvise masser af erfaring fra europæiske gruppespil.

AGF udgjorde til gengæld ingen trussel mod Simon Mignolet i hjemmeholdets mål, og billedet fortsatte i anden halvleg.

Den var blot to minutter gammel, da hjemmeholdet fordoblede føringen.

Mats Rits trykkede af, og bolden blev rettet en smule af, så Jesper Hansen kun fik hånden på, inden den strøg op i nettaget.

Nogle minutter senere ramte Club Brugge overliggeren, og det begyndte at trække op til en afklapsning.

AGF gav debut til Magnus Knudsen, men nordmanden fik ingen mindeværdig første optræden for aarhusianerne. Foto: Kurt Dessplenter/Ritzau Scanpix

Et kvarter før tid foretog Club Brugge intet mindre end en firedobbelt udskiftning, og det gav hurtigt bonus.

Få minutter senere stod en af de indskiftede spillere Hugo Vetlesen klar til en returbold i straffesparksfeltet, og nordmanden scorede sikkert til slutresultatet 3-0.

Få minutter før tid kom Casper Nielsen på banen i stedet for Andreas Skov Olsen i kampen, hvor AGF blot havde én afslutning og ingen inden for målrammen.

Der er returkamp i Aarhus torsdag 3. august.