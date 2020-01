Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

ALGARVE (Ekstra Bladet): Det er længe siden AGF-fans har set så smuk en stilling i Superligaen ved vinterpausen, men det kan hurtigt smuldre advarer David Nielsen.

- Det er dejligt for os at holde jul og kigge på tabellen og se, at vi er nummer tre. Samtlige medier har fortalt, hvor gode vi er, og at vi kan få medaljer og alt det der. Det er totalt fucking ligegyldigt, hvis ikke vi rammer det niveau, vi skal.

Selv har han lige forlænget til sommeren 2023 og er klar til at føre projektet videre.

Baren skal hæves i AGF. Den opgave er David Nielsens indtil 2023. Foto: Tariq Khan

- Er du en bedre træner, end du var spiller?

- Ja, den køber jeg. Jeg har det federe nu, end dengang jeg var spiller. Det er sjovere som træner, fordi man kan påvirke retningen. Alle spillere kan man påvirke, hvor man som spiller kun kan præstere selv. Det bliver meget egoistisk.

- Jeg blev meget egoistisk. Som træner har jeg fået mulighed for at dykke ind i en anden side af mig selv. Her er man nødt til være rummelig og skabe vej for andre. Det, tror jeg, er godt for mig, når jeg nu er i jobbet og på vej mod de 50, siger den 43-årige træner med et smil.

Store armbevægelser, men også godt plantet i stolen. Foto: Tariq Khan

Klogere nu

Det gik hurtigt op for David Nielsen, at han kunne blive en god træner.

- Det fandt jeg ud af rigtig tidligt, da jeg begyndt at brokke mig over mine trænere midt i 20’erne, siger han med et skævt smil. - Men ambitionen om at blive træner kom først, da jeg blev omkring de 30. Man ved jo først, man kan blive det, når man skaber resultater.

- I starten var jeg meget ambitiøs og troede, jeg holdt den eneste sandhed i hånden.

Solen skinner på David Nielsen og AGF. Kan de holde den tilstand hele sæsonen igennem? Foto: Tariq Khan

- Jeg var meget fastlåst i et system i Lyngby, hvor jeg nu har åbnet lidt mere op. Nu gør vi det lidt anderledes. Man udvikler sig.

- Den træner, der kom ind af døren, og den der er der nu, er to forskellige trænere. Heldigvis er det den samme person.

Som spiller nåede han nærmest lige så mange klubber som år som professionel.

- En af grundene, til at jeg altid har skiftet klub som spiller, er, at jeg altid har søgt udfordringer. Hvis jeg kan mærke, det går i stå, så skal jeg videre til nye udfordringer. Men jeg har rigeligt med udfordringer her.

- Det skal nok blive svært i foråret. Så den præmis om, at nu går alting godt i AGF, det er ikke den vi arbejder med. Vi ved godt, at nu kommer de andre efter os.

