Tre på stribe: Keepermirakler i Aarhus

SønderjyskE gav alt for at komme tilbage mod AGF, men i sidste ende holdt aarhusianerne stand og kan nu skimte top seks

AGF er ude af det værste mørke, men mundvigene vender endnu ikke helt opad i Smilets By.

Mandag aften hentede De Hvi'e den tredje Superliga-sejr på stribe, da omdiskuterede Jon Thorsteinsson afgjorde sagerne mod SønderjyskE ti minutter før pausen.

SønderjyskE blev fanget langt fremme på banen, og Patrick Mortensen fik fikseret sin overfrakke Søren Reese, da AGF sendte kuglen ud af egen zone.

Det gav Mustapha Bundu en fordelagtig løbeduel mod Marc Dal Hende, der tilmed ikke kunne oversatse, da han allerede havde en advarsel i bagagen.

Hurtigløberen strøg fra sin modstander og serverede et perfekt indlæg til Jon Thorsteinsson, der kunne hugge hjemmeholdet i front.

Kampens målmænd var ved at stjæle overskrifterne i første halvleg, hvor holdene ikke vadede i chancer, men alligevel blev publikum forkælet med to af sæsonens største målmandsmirakler.

Størst var Lawrence Thomas' mirakuløse redning midt i halvlegen. En halvkikset afslutning fra Jon Thorsteinsson endte med at blive et indlæg tæt under mål til Mustapha Bundu.

Han fik lidt akavet løftet kuglen op over Lawrence Thomas, men den australske fik på magisk vis vendt sig i luften og kastede sig baglæns og hårdt presset af Patrick Mortensen fik han afværget den stensikre scoring.

Havde det været gymnasternes øvelser på gulv ved OL, så var der blevet smidt topkarakterer op på lystavlen.

Helt så exceptionelt var det ikke da Jesper Hansen tog sin plads i rampelyset lige før pausen.

SønderjyskE svingede en dødbold ind i feltet, hvor Mads Albæk tilfældigt fik åbent skud.

Gæsterne kunne ikke have ønsket en bedre skudfod til at få chancen, men Jesper Hansen stod helt rigtigt til at afværge det knastørre projektil og reddede AGF til pause med 1-0 på tavlen

Sønderjyske viste efter pausen, at sejren sidste weekend over Brøndby ikke var en tilfældighed.

Gæsterne pressede i lange perioder godt på, og AGF'erne ragede indtil flere advarsler til sig i det desperate forsøg på at holde den snævre føring.

Frederik Brandhof var i den anledning en inspireret indskiftning fra David Nielsen, og han var med til at tage brodden af SønderjyskEs pres.

Sønderjyske gav imidlertid alt i forsøget på at få udbytte af anstrengelserne, og de sidste ti minutter endte som en lang belejring af AGF-målet uden det dog for alvor blev farligt.

Og så blev det atter bevist, at der skal meget til for at VAR-dommerne skrider ind denne sæson. I overtiden bankede Abdulrahman Taiwo en fod i panden af Yann Bisseck uden at det udløste rødt.

Tyskeren måtte groggy spille overtiden til ende med forbinding om hovedet, men kunne til sidst juble, da AGF kørte sejren i hus og nu er top seks kun et point væk.

For SønderjyskE kan nederlaget vise sig kritisk. Den næste tre kampe er mod holdene i top tre.