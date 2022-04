Trods kæmpekrise: INGEN forsoning med stjernen

Alarmklokkerne kimer i Aarhus, hvor AGF søndag aften led endnu et nederlag i Superligaen på nærmest tragikomisk vis.

Kun 16-årige Adam Daghim fik skurkerollen, da han begik det klodsede straffespark, der gav de tre point til OB og sendte AGF ned som varmeste kandidat til en nedrykker, hvis Vejle for alvor finder formen.

Men David Nielsen var næppe blevet 'tvunget' til at bringe Daghim i slutminutterne af gyserkampen mod OB, hvis den islandske landsholdsspiller Jon Dagur Thorsteinsson var til rådighed.

Purunge Adam Daghim fik en uheldig skurkerolle for AGF. Foto: Ernst van Norde

Eller rettere, hvis ikke Stig Inge Bjørnebye og den sportslige ledelse havde blokeret Jon Thorsteinsson fra at spille for AGF på grund af islændingens kontraktudløb til sommer og uenighed om forløbet i forhandlingerne.

Så sent som søndag spillede Jens Jakob Thomasen med anførerbindet for OB mod AGF, selv om hans kontrakt udløber nu her, og Allan Sousa har været fast mand for Vejle, selv om han skifter til AaB til sommer. Eksemplerne på 'fredelige' løsninger er talrige.

Hvor om alting er, så står det bøjet i neon, at AGF selvfølgelig står og tørster efter netop en type som Jon Dagur Thorsteinsson. En landsholdsspiller, der flere gange har bevist, at han kan spille på alle tangenter i en fodboldkamp - særligt når tingene spidser til.

Jon Thorsteinsson spiller på én af sine mange tangenter i Parken 21. november 2021. Foto: Lars Poulsen

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger, står parterne stejlt i den konflikt, som er kørt op i en spids.

Jon Dagur Thorsteinsson er ikke på vej tilbage i AGF-truppen som forårsfrelser. Som i SLET IKKE.

Trekløveret Stig Inge Bjørnebye, Jacob Nielsen og Lars Fournais brugte mandagen til reserveholdskamp. Her var Jon Dagur Thorsteinsson heller ikke i spil, og islændingen har kort og godt fået beskeden om, at han kan sejle i sin egen sø frem til kontraktudløb.

Også selv om nedrykningsstregen kommer tættere og tættere på i dette herrens VM-år ...

Hvis bare øjnene havde været på bolden og ikke manden i AGF. Foto: Jens Dresling

Jon Dagur Thorsteinsson gør bestemt heller ikke noget for at begrave stridsøksen, og på de sociale medier lagde islændingen søndag et billede op på sin Instagram-profil med teksten 'Game Day'.

Problemet var bare, at det var golf, som Jon 'Bale' Thorsteinsson skulle spille. Ikke nedrykningsbrag med AGF, som desperat mangler en rutineret kantspiller til at kreere bare lidt offensivt.

Dagen forinden havde AGF-spilleren ladet sig fotografere på en café med en stor øl på bordet foran sig.

Man kan motivfortolke, som man vil, men det er som om, at Jon Dagur Thorsteinsson har travlt med at vise omverdenen, at han i hvert fald ikke er en del af AGF's planer, fordi andre har truffet den beslutning for ham.

Det er AGF's sportschef Stig Inge Bjørnebye, der må stå på mål for fravalget, og det virker til, at nordmanden er klar til at gamble med AGF's Superliga-liv på den bekostning.

Fuldstændig bizart for en klub, der kommer med bronze og en fjerdeplads i bagagen, og som i sommer brugte godt og vel 40 mio. kr. på nye spillere.

De penge er dog ikke brugt særlig klogt set i krisens ulideligt klare skær, og måske Stig Inge Bjørnebye skal sluge sin stolthed, så AGF ikke ender med at betale den ultimative pris ...

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Stig Inge Bjørnebye til denne artikel, men han er ikke vendt tilbage på henvendelse.

