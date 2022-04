Trodsige David: Sådan bliver mit farvel i AGF

David Nielsen er mere sejlivet i AGF end de trænere, der kom før ham.

Bronzemageren og sværdudtrækkeren fra Skagen stod tirsdag middag vanen tro i centrum for træningen på Fredensvang efter det smertelige nederlag til SønderjyskE.

Foråret blev indledt med et fromt håb om at nå top seks, men overtidsnederlaget i Haderslev betyder, at AGF nu skal se sig over skulderen, hvor fortidens nedrykningsspøgelser står og vinker.

Panikknappen forblev uberørt efter nederlaget.

David Nielsen er fortsat AGF-træner.

David Nielsen er stadig bossen på Fredensvang. Foto: Ernst van Norde

Og tirsdag var kampgejsten og gløden tilbage hos den længst siddende træner i Superligaen.

- Hvordan var mavefornemmelsen, da du gik hjem efter kampen mod SønderjyskE? Troede du, at der ville komme et opkald?

- Når den dag kommer, hvor jeg ikke skal være træner i AGF længere, så vil vi sætte os ned, og så vil vi alle være enige om det omkring det bord.

- Så vil vi spise en god middag, og dagen efter vil der komme en indkaldelse til pressemøde.

- Så du bliver ikke fyret på en parkeringsplads som din forgænger?

- Blev han fyret på en parkeringsplads? Det handler lidt om perception.

- Det er ordentlige mennesker, der arbejder i denne klub. Det er helt udramatisk. Jeg har været træner her i snart fem år. Vi har haft et fantastisk samarbejde, og det kan sagtens fortsætte, slår David Nielsen fast.

- Er der nogen, der mener noget andet - enten mig eller klubben, så vil det foregå på en helt anden måde. Det kommer ikke til at foregå efter en fodboldkamp.

- Alt det vi har investeret her... Det er ikke sådan, det kommer til at foregå.

- Der er seks kampe tilbage af sæsonen, pointerer AGF-træneren der dermed synes at samle lidt af det bid op, som han har pakket væk med de elendige resultater.

David Nielsen spekulerer ikke i fyring. Foto: Ernst van Norde

At høre David Nielsen reflektere over AGF's kampe på det seneste har haft et strejf af resignation over sig. Væk er de spiddende onelinere og skæve betragtninger.

- Jeg ved godt, hvad jeg gør, når jeg siger noget. Og når vi ikke rigtig vinder kampe, så kan spillerne godt blive trætte af at høre mig være morsom ude i pressen.

- Grunden til, at jeg agerer anderledes, er, fordi jeg er begyndt at tale om det, der sker i kampene. Jeg er begyndt at gøre det, som en normal træner gør, erkender han og vedgår at de dårlige resultater gør ham sårbar.

- Vi har ikke vundet nok fodboldkampe. Det er der, mit fokus er. Ethvert interview kan sætte fingeren ned - I skaber ikke nok chancer? Ilden er væk i øjnene? Træneren er lidt anderledes? Hvad med dine egne færdigheder?

- Derfor skal man bare ikke tabe for mange kampe, for så bliver det sådan.

- Der stor forskel på at snakke efter en sejr eller et nederlag. Der skal ordene lige overvejes en ekstra gang. Og det skal jeg især, når vi har haft et forår, som vi har.

Noget at tænke over. Foto: Ernst van Norde

Sportschef Stig Inge Bjørnebye har forsøgt at give sin opbakning til David Nielsen på sin egen facon, men hans indspark lige nu handler om, at han ikke vil diskutere David Nielsens rolle offentligt.

David Nielsen har en aftale frem til sommeren 2023.

Efter sportschefens opfattelse, er det en garanti til David Nielsen, at de drøftelser, der må være, bliver taget internt.

Det kan være et spørgsmål om kultur eller sprog, at Stig Inge Bjørnebye ikke vil komme med en decideret garanti, men han er på vagt over for spørgsmål, der kredser om samme emne.

Det hænger utvivlsomt sammen med, at han føler, at bænkningen af Jon Dagur Thorsteinssons fejlagtigt er blevet udlagt som hans beslutning.

Bjørnebye mener, det var en beslutning taget i enighed med trænerteamet.

Har ikke brug for garantier. Foto: Ernst van Norde

David Nielsen trækker på skuldrene over den manglende jobgaranti.

- Jeg har ikke brug for at blive klappet på hovedet. Jeg koncentrerer mig om at træne holdet, og vi snakker sammen hver dag. Mere har jeg ikke brug for.

- Nu gør jeg alt jeg kan for at fikse holdet. Intet andet betyder noget lige nu, siger han og forsøger at lette den stemningen i Smilets By en anelse.

- Vi kan sagtens tale om, at AGF kan spille bedre, end de gør lige nu.

- I nedrykningsspillet er det jo jævne kampe, fordi det er vigtige point, der er på spil.

- Det er den store kontrast til medaljeslutspillet de seneste par sæsoner, hvor det er positivt og fremadrettet. Det er en anden mental kontekst, konstaterer han.