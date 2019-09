Tv-seere fik besked om toilet-besøg: Dommeren skulle noget helt andet

Kommentator og tv-seere troede, at dommeren skulle på toilettet, men han skulle blot ud at ringe efter hjælp til reglerne hos en livline

- Og så får vi lige en melding nede fra sidelinjen. Sandi Putros er ikke skadet - ikke mere end han skal på toilettet. Ved du hvad, det må vi bare vente på. Når en mand skal, så skal han. Han havde heller ikke regnet med forlængelse.

TV3 Sport-kommentator Daniel Ortved satte ord på, da dommer Sandi Putros inden den forlængede spilletid af pokalkampen mellem VSK Aarhus og AGF pludselig forlod banen i løb.

Han løb op ad tribunerne og ud af det åbne stadion og var væk i to minutter, før han kom tilbage, men nu erfarer TV3 Sport så, at der var en helt anden årsag til dommerens pludselige fravær.

Han var således kommet i tvivl om reglerne og løb ud af stadion for at ringe efter hjælp.

Nye regler giver således hvert hold en ekstra fjerde udskiftning i den forlængede spilletid, men da VSK Aarhus kun havde foretaget to udskiftninger i den ordinære tid, så var dommeren pludselig i tvivl omkring, om holdet havde en enkelt eller to udskiftninger til rådighed i den ekstra spilletid.

Ekstra Bladet har fredag morgen været i kontakt med dommer Sandi Putros, men han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at hverken be- eller afkræfte historien.

Han vil ikke udtale sig om sagen, men foreslår at tage den på et andet tidspunkt.

AGF i nyt pokaldrama

AGF-spillerne før den forlængede spilletid. Foto: Anita Graversen

Et godt bud kunne være, at Putros havde ringet til dommerudvalgets formand Michael Johansen, men da Ekstra Bladet tirsdag morgen fanger ham, så kan han afkræfte, at det var ham, der var i røret.

Men præcis som kampens dommer så har dommerudvalgets formand på nuværende tidspunkt heller ingen kommentarer til episoden.

TV-billederne, som kan ses LIGE HER, viser i øvrigt, at VSK-lejren diskuterer noget internt og er henne for at spørge dommeren. Det bekræfter kun antagelsen af, at det var antallet af udskiftninger, som de gerne ville have på plads.

Man kan undre sig over, at dommeren ikke kender reglerne, men omvendt så gjorde Putros formentlig det helt rigtige og undgik en skandale.

Det er således kun to år siden, at en pokalkamp mellem HIK og Silkeborg måtte spilles om, da dommeren i en straffesparkskonkurrence lod spillerne sparke efter regler, der ikke var indført i turneringen endnu.

VSK Aarhus benyttede sig i øvrigt af begge udskiftninger i den forlængede spilletid, da de de byttede to gange i 106. minut, men det kunne ikke forhindre et nederlag på 1-3 til AGF.

Og TV3 Sport nåede også at gøre kampen færdig, inden de skulle videre til aftenens andet brag. Det var kommentator-Ortved ellers kommet i tvivl om undervejs.

- Vi må i øvrigt håbe for dommerens vedkommende, for kampens vedkommende og for vores planlægnings vedkommende, at det kun er nummer et og ikke nummer to, han skal i gang med, for vi har altså også en kamp mellem Fremad Amager og FC Midtjylland, lød det fra Ortved, mens han og kanalens tv-seere troede, at dommeren var en tur på toilettet.

