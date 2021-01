Udlejning eller spilletid? AGF-spiller er åben for alt

Det seneste halvandet år har Magnus Kaastrup fået mere spilletid, end han var vant til i AGF. Det vil han nødig undvære nu, hvor han er vendt tilbage til sin moderklub, efter lejeaftalen med Viborg FF løb ud.

Kaastrup sagde i december, at han syntes, at han 'er for god til ikke at spille'. Viborg sendte ham hjem tilbage til AGF med beskeden om, at klubben fortsat holder øje med ham.

Derfor er spørgsmålet nu, om Kaastrup satser på at få den eftertragtede spilletid i AGF, eller om han vil udlejes igen.

- Jeg er tilbage, og så fokuserer jeg på at komme i bedst mulig form, vedligeholde det og bygge på i opstarten. Så kan der jo ske hvad som helst i fodboldverdenen, og jeg er åben for alt, siger Magnus Kaastrup.

Har du talt med klubben om, hvordan den ser situationen?

- Ja, jeg havde en 'velkommen tilbage'-snak i går med Jacob og David (begge med efternavnet Nielsen, red.). Så er der jo også samtaler internt her og der med min rådgiver og det team, jeg har. Men det kommer, som det kommer. Jeg tager det stille og roligt.

Hvad fik du at vide til mødet?

- Lidt ligesom jeg også selv opfatter det. Så længe jeg er i AGF, er jeg en del af AGF. Jeg er på lige fod med alle andre. Så det handler bare om at arbejde hårdt, ikke tænke så meget over forskellige ting, siger Kaastrup.

Den 20-årige kantspiller fik 17 kampe for Borussia Dortmunds andethold i seneste sæson, inden en skade ødelagde hans forår. Hos Viborg FF spillede han 10 kampe i efteråret. De erfaringer har gjort ham til en bedre spiller, mener han.

- Jeg vil rigtig gerne fortsætte det momentum, jeg kørte på, og jeg havde i Viborg, hvilket var rigtig godt, siger Magnus Kaastrup.

- Jeg har lært rigtig meget og udviklet mig meget, specielt defensivt, som er vigtigt for eksempel i forhold til AGF, som jeg har fået at vide i nogle år nu. Så er jeg bare blevet ved med at lægge på. Så selvfølgelig er det noget, jeg vil fortsætte på.

Både cheftræner David Nielsen og administrerende direktør Jacob Nielsen har slået fast, at Magnus Kaastrup som udgangspunkt bliver i AGF i foråret.