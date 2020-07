Udsolgt på få timer

Fodboldbegejstringen raser igen i Aarhus, hvor AGF er i gang med en stor sæson.

Der er således ikke flere billetter i omløb til sæsonens sidste kamp på Ceres Park mod Brøndby 26. juli, hvor AGF efter alt at dømme skal have overrakt medaljer.

De godt 8000 adgangstegn blev solgt på få timer, da AGF onsdag åbnede for salget, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Der har været et enormt tryk på billetsalget hele formiddagen, siger Jesper Spangsbjerg, der er billetansvarlig i AGF.

- Interessen for at se vores sidste kamp i mesterskabsspillet har været overvældende, og vi kunne helt sikkert også have fyldt Ceres Park, hvis vi havde haft normal tilskuerkapacitet, vurderer han.

Humøret er højt i AGF, der er på vej til at vinde medaljer for første gang siden 1997. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Antallet af billetter er begrænset af restriktionerne i forbindelse med coronapandemien.

Tre spillerunder før afslutningen er AGF nummer tre i Superligaen og har hele otte point ned til Brøndby på fjerdepladsen.

Med en udesejr over FC København på søndag kan aarhusianerne endda rykke op på andenpladsen.

AGF vandt sølv i 1996 og bronze året efter. Siden er der ikke blevet hentet superligamedaljer til den førende fodboldklub i landets næststørste by.

Se også: Blodbad hos Superliga-nedrykker: Fyrer træner og sportschef

Se også: Simon Kjær skifter til AC Milan

Se også: Reagerer på foto: - Nogen må hjælpe ham

'Tøffe' klapper til: - Jeg er ikke overbevist, Ståle