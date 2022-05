Under pres: Katastrofetanker!

AGF's sæson ligger i ruiner, og der er et kolossalt pres på spillere og træner for at sikre overlevelse

Presset bliver stadig større på AGF efter nederlaget i Nørreskoven, og efter 12 kampe i streg uden sejr, så er det svært at finde noget som helst positivt at tale om på Fredensvang efterhånden.

- Det nytter ikke noget, at vi krøller os sammen og går i fuld panik, men jeg vil da erkende, at katastrofetankerne er der. Det handler bare om, at de ikke må fylde for meget, sagde en ærlig AGF-anfører, Patrick Mortensen, og erkendte.

- Vi er under et kæmpe pres. Vi havde ikke regnet med, at vi ville ligge her så tæt på stregen med to runder igen, men vi skal tage os gevaldigt sammen nu og få den sejr for logoet, fansene og klubben.

Patrick Mortensen erkender, at katastrofetankerne har ramt AGF. Foto: Claus Bonnerup

Samme 'ild i øjnene' havde AGF's cheftræner, David Nielsen, ikke. Og man kan næsten ikke bebrejde ham.

En uafgjort hjemme mod Sønderjyske blev betegnet som et kæmpe skridt frem for en klub af AGF's størrelse, men torsdag var det hverdag igen med nul point mod et af de øvrige hold i nedrykningsspillet ...

- Jeg ved ikke om det var to, tre eller flere skridt tilbage, men det var en nøglekamp, og jeg er super skuffet over, at vi tabte den, lød det fra David Nielsen, der øjner sprækker i begge ender af sit mandskab.

- Vi har lavet 29 mål i en fodboldsæson. Det er alt for lidt, og vi fik heller ikke sat det afgørende tryk mod Vejle. Ved deres mål kom vi til at stå helt forkert, og Oliver Lund kom på bagkant.

David Nielsen dirigerede igen forgæves. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AGF kan sikre overlevelse med én sejr i de sidste to runder, og det er alt, der betyder noget for David Nielsen nu.

- Alle kampe er svære for os lige nu, så modstanderen er ligegyldig. Alle er nervøse, så nu skal jeg finde de spillere der kan og vil spille de næste to. Mit eneste fokus er, at vi overlever og er at finde i Superligaen næste sæson.

