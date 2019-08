Utilfredse fans i stort opråb: Lyt nu til os!

Ekstra Bladet bringer her et åbent brev skrevet af en utilfreds AGF-fan, der vil have ændret fordelingen af hverdagskampe i Superligaen

Der har været megen ballade omkring de - blandt mange Superliga-fans - udskældte mandagskampe.

AGF-fansene er gået så langt i deres frustration, at de har valgt at stemningsboykotte 1. halvleg af AGF's kampe, når de har ligget på en hverdag.

Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting har opfordret klubbens fans til at droppe den aktion og i stedet heppe på klubben. Men det er fansene ikke villige til.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af folkene bag stemningsboykotten til AGF's hverdagskampe og bringer her et åbent brev fra en frustreret AGF-fan, der håber, der bliver lyttet til ham og andre skuffede fans.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Af: Steffen Villadsen, AGF fan

AGF-fans har hele sæsonen protesteret imod den ulige fordeling af hverdagskampene ved at have stemningsboykot i 1. halvleg af disse. Det kritiserer Stig Tøfting d. 12.08.19 til Ekstra Bladet. En forfejlet kritik, mener vi.

Se mere om Tøftings kritik her:

Se også: Tøffe prygler AGF-træner: Hva’ fa’en foregår der?!

Vi synes, det er bemærkelsesværdigt, at vi skal beskyldes for at 'tude'. Samt opfordres til at følge klubben/Jacob Nielsen blindt, når Stig samtidig bruger så meget spalteplads på at kritisere alle andre i og omkring AGF.

Stig og vi er enige om, at opbakning er vigtig, og derfor er protesten også vigtig. Vi ofrer stemningen i nogle halvlege for at sikre, at stemningen ikke uddør på lang sigt.

Vi forventer ikke at få afskaffet hverdagskampene i Superligaen, men arbejder for en fair fordeling af disse, det må alle kunne se det retfærdige i. Derfor vil vi også gerne opfordre fans af alle andre klubber til at protestere. Skulle vi mod forventning ikke opnå noget, har vi det også godt med i det mindste at have forsøgt. Det er ansvarligt at protestere, når klubberne saver i den gren, de sidder på.

Ikke kun TV’s skyld

Det kan ikke forventes, at de to tv-virksomheder er med i aftalen for andet end at tjene penge, derfor er de også forventeligt villige til at ofre fankulturen for at nå det mål. Men man kan med rimelighed forvente andet af Divisionsforeningen (klubberne).

De har dog med kortsigtet profit for øje ikke været gode nok til at tale deres fans' sag. Og da vi sammen med AaB traditionelt er hårdest ramt af hverdagskampe, har Jacob Nielsen og hans nordjyske kollega fejlet mest. Men de andre direktører, der har skrevet under på tv-aftalen, bærer også et ansvar

Protester virker

Stig har ret i, at der allerede nu er en vis regulering af mandagskampene. Noget, vi netop fik gennemført via protester for cirka 10 år siden. Der gik vi fra ingen regulering til maksimalt 10 mandagskampe. Så protester virker!

Knap 1/3 af kampene på mandage er dog stadig uacceptabelt højt, dertil kommer også, at det kun er mandag. Vi kan derfor stadig få de resterende 2/3 af kampene på fredage eller andre hverdage.

Stig burde også vide, at det sjove vælgersystem i tv-aftalen gør, at man kan vælge en klub som eksempelvis 3. valg (mandag) og så stadig flytte kampen til eksempelvis fredag. På den måde omgår man altså de regler, han selv nævner.

Vi foreslår følgende:

1) At kvoten ændres fra maksimalt 10 til maksimalt 7. Samt ændres fra kun at omfatte mandage til at omfatte alle hverdage. Vi ved, at fredag udgår som spilledag, men det er alligevel en vigtig detalje. For at dele byrden mere lige kunne man også indføre et minimum på 4 hverdagskampe.

2) På hverdage kan man kun møde hold fra sin egen region, Jylland eller Sjælland/Fyn. Eventuel dispensation bør stadig tage højde for geografien.

3) De tildelte hverdagskampe skal fordeles lige mellem ude – og hjemmekampe.

Hvorfor er hverdagskampene så ringe?

På den korte bane: De koster tilskuere. AGFs snit af tilskuere på hjemmebane sidste år var næsten dobbelt så højt på søndage som på hverdage. Vi er opmærksomme på, at man havde flere af de traditionelt store kampe på søndage, men det forklarer langt fra hele tendensen.

Samtidig er det svært for os, der arrangerer ture til udekampene, at fylde busserne på hverdage, hvor folk har arbejde og andre forpligtelser.

AGF-fans er nogle af de bedste i Danmark til at møde op, specielt på udebane. Men tænk på hvor godt det kunne være både ude og hjemme med nogle flere søndagskampe. Det samme gør sig sikkert gældende i andre byer, derfor skal hverdagskampene fordeles bedre.

På den lange bane: Vi taber de fremtidige generationer af fans. Hvis man vil tiltrække de helt unge fans til Superligaen, er det vigtigt, at de kommer med på stadion. Her skal de gribes af stemningen og nærværet, og på den måde opbygge et tilhørsforhold til deres lokale klub. Når man tvinger børnefamilierne til at se store dele af kampene på tv, risikerer vi at tabe de unge fans til de europæiske storklubber, hvor vi må erkende, at det sportslige niveau er højre.

Slå på det Superligaen kan, og lad være med at gøre det til et produkt som alt andet. Nogle børn skal måske endda i seng, så de ikke engang kan se klokken 19-kampene på tv. Det er de børn, Superligaen skal leve af på lang sigt

Alle ovenstående ulemper bliver jo desværre forværret for de klubber, der rammes uretfærdigt hårdt af hverdagskampene, derfor skal de fordeles mere lige.

Det er jo i virkeligheden en fodboldturnering

Superligaen afgør, hvem der kan kalde sig danske mestre i fodbold. Derfor bør det også være i fodboldens interesse, at turneringen afvikles så fair som muligt. Der bør derfor kigges på, hvor frie tøjler Divisionsforeningen egentlig bør have til at forhandle med tv.

Det er simpelthen ikke sportsligt fair, at nogle hold fratages muligheden for en fornuftig opbakning ved at spille uforholdsmæssigt mange hverdagskampe. Kan DBU acceptere så forskellige vilkår?

I sidste ende handler det om, hvorvidt man vil acceptere færre millioner og mindre overforbrug. Det vil vi gerne.

Den nye sponsor

3F burde som hovedsponsor af turneringen også kigge på dette. Man kan som fagforening ikke forsvare en så usolidarisk fordeling. Det kan ikke være i deres ånd, at nogle få skal gøres til prygelknabe, fordi dem, der betaler gildet, har udset sig dem. 3F kan næppe alene forlange ændringer, men som et ansvarligt fagforbund må man gøre sin indflydelse gældende, når noget, man støtter, arbejder så meget imod ens egne værdier.

De kan heller ikke forsvare, at deres medlemmer har sværere ved at udnytte de fordele, som sponsoratet giver dem, blot fordi de er bosiddende i Aarhus.

Vi kæmper videre

Den 20. august mødes klubberne og TV igen. Det er vigtigt, vi får fordelingen af hverdagskampene på dagsordenen, men også vigtigt, at vi fortsætter presset efterfølgende.

VI BØR IKKE STOPPE, FØR VI FÅR NOGET BRUGBART!

I Tyskland og Spanien er det lykkes at afskaffe mandagskampe helt! Så mon ikke Superligaens kan fordeles retfærdigt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svært at være AGF-fan for tiden. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Direktør står fast: Mandagskampene bliver

AGF-tilhængernes tavshed fra tribunen er bemærket helt inde i hjertet af Superligaen, hvor Divisionsforeningen lytter til protesterne fra Smilets By, men samtidig står det også helt klart, at tilhængernes protest slet ikke rammer på en måde, hvor det for alvor gør ondt.

- Det gør altid indtryk, når der laves aktioner af den type. Klubberne vejer alle hensyn, når der skal laves aftaler omkring fordelingen af kampe. Der indgår alting, og ønsker fra tilskuerne bliver taget i betragtning i forhold til andre elementer, og vi forsøger at optimere på alle dele, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen og bemærker så: - Det er bare sådan, at mandag er en ret udmærket kampdag. Der er et gennemsnitligt antal tilskuere og seertallet er over gennemsnittet, påpeger han.

Med andre ord. Tavshed på tribunen er ikke guld, hvis mandagene skal slettes fra kampplanen. Seere og tilskuere skal flygte fra mandagene, før Superligaens klubber kommer til at tage fanmarkeringer af utilfredshed med mandagskampe med mere end et skuldertræk.

Da Superligaen i sommer fik en ny tv-aftale forsøgte AGF ihærdigt på interne møder i Divisionsforeningen at få gjort op med principperne om mandagskampene.

Foto: Ritzau Scanpix

Klubben stod imidlertid stort set alene med sine ønsker, så klubberne videreførte den gamle aftale, hvor klubberne ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan få op til ti mandagskampe hver sæson - maksimalt fire på hjemmebane.

- Hvis det stod til AGF, så fik vi en lavere pris for vores tv-produkt, og så spillede vi alle sammen om søndagen på et attraktivt tidspunkt.

Men det står vi ret alene med, sagde AGF's direktør Jacob Nielsen i sommer til BT. Han har ikke ønsket at uddybe sine tanker i forbindelse med denne artikel.

Råd til bedre spillere

For AGF har den aftale betydet fire mandagskampe i de første seks runder, og dermed følger sæsonen et velkendt mønster for AGF-tilhængerne, der bliver sendt til fodbold på hverdage 14-17 runder hver sæson.

- Vi synes, det er alletiders, så engagerede klubbernes fans er. Vi prøver at opveje alle hensyn for at skabe så god en oplevelse som muligt for alle, der er interesserede i 3F Superligaen, siger Claus Thomsen.

- For dem, der følger Superligaen på tv, er mandag en supergod dag. Sponsorerne er rigtig glade for mandag, da det giver mulighed for at lave firmaarrangementer.

- Vi ønsker at være til stede mere end en dag om ugen. Der vejer vi op i forhold til medierrettigheder, hvad der er mest værdi i. Det betyder, at fredagskampene er ude fra næste sæson, men samtidig viste det sig også, at lørdag var den dårligste dag, fortæller Claus Thomsen.

- Det skulle gerne føre til, klubberne får råd til at hente bedre spillere, og der gives eksempelvis også penge til at forbedre stadionoplevelsen.

Lidt karrikeret har mandagskampene været med til at betale de nye fanzoner rundt omkring, siger Claus Thomsen, der ikke mener, at det er realistisk at tilrette aftalen om mandagskampe, så max-antallet skæres ned.

- Det er meget svært at planlægge en hele sæson, hvis antallet kommer længere ned end det, der ligger i aftalen nu. Rent praktisk er det ikke realistisk, siger han uden at ville kommentere det konkrete antal mandagskampe i klubbernes aftale.