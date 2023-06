Uwe er gud i Aarhus

Uwe, Uwe, Uwe….

Hovedparten af de 19.414 tilskuere i Aarhus brølede hans navn ud på stadion.

Og de ville ikke slippe ham.

Han måtte ned og lave en Fenerbahce-hilsen til AGFs fans.

Jubel og glæde i AGF, der fik bronze for anden gang på fire år. Foto: Ernst van Norde

På rekordtid er en tysker blevet en meget populær mand i Aarhus.

Uwe Rösler har mirakuløst forvandlet AGF fra en nedrykningskandidat i sidste sæson til bronzevindere og på sigt udfordrer helt i toppen.

De har taget kæmpestore skridt i denne sæson. Og i forårets mesterskabsspil tabte de kun to kampe – til FCK og Brøndby.

Uwe Rösler krammer Jelle Duin, der scorede to gange i 3-3 kampen mod Brøndby. Foto: Ernst van Norde

Rösler har flyttet AGF derhen, hvor århusianerne har tænkt, de hører til – i toppen af Superligaen.

Hvis man skal kåre Superligaens bedste indkøb i denne sæson, så må AGF-træner Uwe Rösler være med i den kategori.

For AGF-træneren har skabt lidt af et mesterstykke med AGF, der nu har skabt et stærkt og solidt fundament til fremtiden.

Bronzemedaljerne er et klart signal om, at rejsen med Rösler kun lige er begyndt.

- Vi giver aldrig op. Det så vi mod Brøndby, hvor præstationen vil blive husket for altid, siger Uwe Rösler, der har tegnet en treårig aftale med AGF.

En kontrakt, han har tænkt sig at opfylde.

Yann Bisseck og Jelle Duin har grund til smil. AGF fik bronzen i kraft af Duins to scoringer. Foto: Ernst van Norde

- Jeg ser hverken til højre eller venstre. Jeg er meget glad for at være i AGF, det er en god by, en god trup og stab.

- Jeg står også her, når vi starter den nye sæson, forsikrer Uwe Rösler, der sammenligner bedriften med det, han leverede i Malmö FF i den første sæson.

- Vi lå nummer 12 med 15 kampe tilbage. Vi kom i top-3. Det var en stor præstation. Det, vi har leveret med AGF, er helt på højde med det, siger Uwe Rösler, der høster store roser og anerkendelse for sit arbejde fra direktør Jacob Nielsen.

Det store smil og bronzejubel fra Patrick Morten, Frederik Tingager og Nicolai Poulsen. Foto: Ernst van Norde

- Det her er Uwes bronzemedaljer. Det er stort set ene og alene hans fortjeneste. Det er et fantastisk arbejde, han har leveret i denne sæson.

- Frederik Tingager, Nicolai Poulsen og Patrick Mortensen har tidligere spillet bronzemedaljer til os. Dem har han gravet op igen. De var halvt begravede, da vi sluttede som nummer ti i sidste sæson. De skylder Uwe en stor tak, siger AGFs direktør, Jacob Nielsen.

Yann Bisseck har en frikøbsklausul og bliver solgt i sommervinduet. 52,5 mio. kr. koster han til Bundesligaen. Foto: Ernst van Norde

En betragtning Patrick Mortensen er helt på linje med.

- Uwe samlede os virkelig op. Vi var ikke et hold i medvind efter sidste sæsons tiendeplads.

- Det er hård tysk disciplin på den fede måde. Uwe har hele pakken. Han kan være meget hård, men han er også en kærlig træner, der kan holde om dig, siger Patrick Mortensen med et skævt smil.

Når jublen efter bronzen har lagt sig, må Uwe Rösler indse, han ikke kan holde på Yann Bisseck.

Han har en frikøbsklausul på syv mio. euro – 52,5 mio. kr., hvis han bliver solgt til Bundesligaen. Prisen til Premier League vil angiveligt være højere.