Vanvidstackling og forsinket rødt kort i VAR-drama

Horsens' Jacob Buus var heldig med at slippe for rødt efter en vanvidstackling. Det røde kort fik holdkammerat Bjarke Jacobsen dog senere i kampen, som AGF vandt sikkert 3-0

Der var rigeligt at se til i VAR-vognen søndag eftermiddag i Aarhus for Peter Kjærsgaard.

Flere gange måtte han give besked til hoveddommer Aydin Uslu.

Først da Horsens-back Jacob Buus slagtede Casper Højer efter et kvarter.

Buus kom med løftet ben og knopperne forrest alt for sent i en vanvidstackling på Casper Højer.

Der var højrebacken heldig med at slippe for rødt. VAR er til for, at situationer som denne skal kigges igennem, men den blev altså ikke vurderet til en udvisning.

Herefter blev der buhet af Buus, som træner Jonas Dal skyndte sig at rive ud ved halvtid.

Efter pausen blev VAR udslagsgivende for, at Bjarke Jacobsen for anden gang i sæsonen blev præsenteret for et rødt kort efter VAR-gennemsyn.

Patrick Mortensen var alene igennem efter 61 minutter og 29 sekunder og blev nedlagt af Bjarke Jacobsen. Dommer Uslus fløjte var tavs.

Ved næste spilstop blev han af VAR-vognen bedt om at kigge situationen igennem. 65.20 - altså tre minutter og 51 sekunder senere blev Horsens’ Jacobsen så præsenteret for det røde kort.

Dommer Aydin Uslu skulle måske have haft det rødt kort oppe af lommen allerede i første halveg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Frisparket fra kanten af feltet bankede Casper Højer i kassen med hjælp fra en afretning. 3-0 og så var den kamp ellers lukket fuldstændig.

Teenagershow

Andet at berette fra Aarhus?

Jo, vi har såmænd skrevet det før i Ekstra Bladets spalter, men 19-årige Albert Grænbæk er et stjerneskud i spe.

Stortalentet bragte AGF i front efter en halv time, da han med perfekt timing løb ind foran mål og flugtede Thorsteinssons aflevering i mål.

Albert Grønbæk giver i øjeblikket garanti for chancer og mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han viste i løbet af kampen fine eksempler på sin tekniske kunnen og blik for holdkammeraterne - eksemplificeret ved 2-0-målet.

Med en millimeter præcis aflevering spillede han Patrick Mortensen helt fri, der bare skulle trille bolden i det tomme mål.

AGF-topscoreren kom derfor heller ikke til at gå målløs fra banen i denne omgang.

Han har nu scoret i sæsonens første fem kampe. Det har en AGF’er ikke præsteret siden 1980, hvor Lars Jensen scorede otte i de først fem kampe.

I tillægstiden tabte AGF-målmand Kamil Grabara en ellers nem bold og begik straffespark. Kjartan Finnbogason sparkede langt over fra 11-meterpletten i sit Horsens-comeback.

AGF vinder 3-0 og lægger pres på Midtjylland og Brøndby i toppen af Superligaen, mens Jonas Dal og Horsens stadig er sidst uden sejr.

