Var i chok

Blot 75 sekunder gik der.

Og efter 14 minutter var AGF nede med to mål ude mod SønderjyskE i første Superliga-kamp i 2022.

- Det var ikke den kønneste første halvleg fra vores side, og jeg var mildest talt i chok over, at vi efter 17 minutter eller sådan noget er bagud 2-0, men jeg synes, at vi kommer flot igen, siger AGF-anfører Patrick Mortensen til TV3 Sport.

- Jeg synes, at vi bevarer fokus og begynder ikke at stresse for meget. Jeg var bange for, at vi begynder at stresse for meget for tidligt i kampen, men vi formår at holde os til vores plan igennem hele kampen.

Angriberen blev den store AGF-helt med to scoringer. Screendump: TV3 Sport

Patrick Mortensen reducerede i første halvleg til 2-1.

Efter pausen udlignede Jón Dagur Thorsteinsson til 2-2, inden Mortensen blev matchvinder i tillægstiden efter et stort drop af Lawrence Thomas i SønderjyskE-målet.

