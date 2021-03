VAR-rødt indvarsler markant AGF-ændring

Bubacarr Sannehs tidlige udvisning efter VAR-tjek i AGF's choknederlag her til aften får konsekvenser for De Hvi'es defensive tilgang.

Gambianeren kom først på kuglen foran eget felt og sparkede den væk, men hans hævede ben fortsatte og knopperne ramte gæsternes Ibrahim Sadiaq på anklen.

Dommer Morten Krogh spottede i første omgang ingen forseelse. Men ude i VAR-vognen gik episoden ikke ubemærket. Ved første spilstop blev Morten Krogh bedt om at se situationen efter, og så blev det røde kort fundet frem.

- I min verden er det ikke et rødt kort, men dommeren var ikke i tvivl, da han så den på banen og heller ikke efter kampen, så det giver ikke mening at debattere det. Med næsen i lovbogen kan det gives, sagde AGF-træner David Nielsen og varslede at udvisningen kommer til at få øjeblikkelig betydning.

- Min vurdering er, at vi skal til at tage noget af kraften og intensiteten ud af den måde vi forsvarer på, når det er til rødt, sagde AGF-træneren og konstaterede, at han så en tendens til, at angribere kunne spekulere i, hvordan de positionerede sig.

- Efter en clearing kan en angriber spekulere i positionen og hvordan de stikker foden ud, observerede David Nielsen, der ikke undlod at rose sit mandskab for den måde som modgangen blev håndteret på.

