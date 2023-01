Vender hjem: Nu skriver dansk profil under

Mikkel Duelund rejser ifølge Ekstra Bladets oplysninger til Danmark søndag for at skrive under på en lejeaftale med AGF

En Aarhus-knægt vender snuden hjemad.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er 26-årige Mikkel Duelund således på vej til hjembyen for at skrive under på en lejeaftale med AGF frem til sommer.

Viaplay var først med historien, der altså betyder, at Superligaen meget snart bliver en profil rigere.

Den 26-årige midtbanespiller har senest tørnet ud for hollandske NEC Nijmegen, hvor han ligeledes har været på lån, men den aftale bliver nu afbrudt før tid.

Duelund er fortsat på kontrakt i ukrainske Dynamo Kyiv, men skal altså nu forsøge at finde topniveauet igen på dansk jord.

Mikkel Duelund var i en meget ung alder en stor Superliga-profil for FC Midtjylland fra 2015 og tre år frem.

I sommeren 2018 skød midtjyderne ham afsted for et stort millionbeløb, men herfra blev vejen til spilletid længere for Duelund, der har spillet ungdomsfodbold i netop AGF.

Først i Dynamo Kyiv og siden altså under et lejeophold i NEC Nijmegen, hvor det har været begrænset med spilletid.

Derfor har danskerens bagland arbejdet hårdt på at afsøge nye destinationer, og her har en retur til Superligaen været en prioritet.

Ekstra Bladet kunne allerede i sidste uge fortælle om dialog mellem AGF og den tidligere U21-landsholdsspiller, og nu er en aftale altså på plads.

Mikkel Duelund nåede at spille 42 kampe og score fire mål for Nijmegen.

