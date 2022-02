Verdensstjernens debut: - Nervøsitet da jeg skulle ind

Jack Wilshere fik 18 minutter i Nørreskoven i sin debut.

Resultatet blev langt fra som ønsket, og britens egen præstation druknede også i skuffelsen over nederlaget.

- Jeg synes, vi var det bedste hold, og burde have lukket kampen. Det er det, der betød noget for mig, sagde Jack Wilshere, der afslørede, at selv om det var Vejle Stadion og ikke Emirates, han løb ind på, så var der sommerfugle i maven.

- Der er altid lidt spænding og nervøsitet, når man løber på banen. Sådan er det altid for mig. Jeg vil jo gerne have, det går godt.

Nu var det langt fra banekvalitet som på Emirates, der bød Wilshere velkommen. Men der er ikke så meget brok med briten.

- Jeg kan nævne de første tre-fire stadions i England, der har et lignende græstæppe. Det var ikke optimalt, men sådan er det.

Så skulle Jack Wilshere op og spise, mente de vigtige folk i AGF. Briten ville gerne blive og tale videre med særligt de tilrejsende britiske journalister, men sådan spiller klaveret altså ikke i en storklub som AGF...

Se Wilsheres debutdag i billeder her.