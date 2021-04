Pokalfinalen glippede for AGF og på trods af ét point mod Brøndby er de kolde facts, at David Nielsens tropper kun står med én sejr de seneste otte kampe i Superligaen.

Kriselamperne er lige om hjørnet i smilets by.

2-2 mod Brøndby var første point i mesterskabsslutspillet for århusianerne, der kæmpede og sloges for pointet i et opgør, hvor de var foran to gange, men ikke evnede at holde hjem.

- Vi er på vej tilbage. I sådan en svær periode, som vi befinder os i, så handler det kun om hårdt arbejde, siger anfører Patrick Mortensen, der er stolt af holdkammeraternes heroiske fight mod Brøndby.

- Siden jeg kom til klubben i januar 2019, er det første gang, vi er havnet i en vanskelig periode. Vi har været uheldige med mange skader, men jeg synes det lysner og tegner godt for fremtiden, pointerer anføreren, der glæder sig til torsdag og 8000 tilskuere på Århus Stadion til opgøret mod Randers.

Kevin Diks når højest i en duel i AGF-feltet. Foto: Lars Poulsen.

Fjerdeplads er vital

For cheftræner David Nielsen var der mange oplivende momenter mod Brøndby.

- Vi har fundet ilden igen. Vi ligner os selv igen i en kamp, hvor vi gjorde mange ting rigtigt, mener David Nielsen.

Det første point i mesterskabsslutspillet var et skridt på vejen mod bedre tider, eftersom truslen fra FC Nordsjælland ikke er langt væk på femtepladsen.

- Fjerdepladsen er vital i år. Tredjepladsen er endnu mere vital. Vi er kommet ind med en lidt nedadgående kurve, mens den for FCN har været opadgående. Der er meget på spil for os, og pointet mod Brøndby var et skridt på vejen, mener han.

Når AGF-træneren taler om vitale placeringer i top-4 handler det om kvalifikationen til Europa, som er meget vigtigt for århusianerne.

AGF møder torsdag rivalerne fra Randers på hjemmebane.